Madagascar: Portrait - Tokiniaina Sambatrarimiora, arme fatale des Ankoay

Puissante, adroite et déjà incontournable en 5x5, Tokiniaina Sambatrarimiora découvre cette année la scène continentale de l'Africa Cup à domicile dès aujourd'hui. Née le 25 mai 1998, connue sous le pseudonyme « Sambatra » par ses coéquipières, elle avance avec humilité mais détermination vers sa première Africa Cup 3x3.

Rien ne prédestinait pourtant la jeune femme de 26 ans à suivre la voie du basketball. Deuxième de trois enfants, adolescente elle brille d'abord en handball avant qu'une blessure à l'épaule ne l'écarte définitivement de ce sport. « Après ma blessure, mes parents m'ont interdit de continuer le handball », se souvient-elle. Fille d'une ancienne basketteuse et d'un père sportif, elle se tourne finalement vers le ballon orange, vers 14-15 ans, un choix instinctif qui deviendra une passion.

Très vite, elle trouve ses marques. Son sens du rythme, sa puissance naturelle et sa capacité à scorer la propulsent vers son premier championnat national quelques mois après ses débuts.

Première expérience en 3x3

Le 5x5 devient son terrain d'expression privilégié : MVP du dernier championnat N1A avec la GNBC, meilleure marqueuse de la saison 2023 (283 points) avec son ancien club, et médaillée d'or aux Jeux des îles organisés à domicile, Sambatra a construit une réputation solide de joueuse explosive et décisive.

Le 3x3, elle y goûte dès 2022. Présélectionnée deux années de suite, elle voit pourtant ses ambitions freinées par une blessure au genou qui la prive d'équipe nationale. Aujourd'hui totalement rétablie, elle a retrouvé sa place dans le groupe élargi.

Consciente de l'importance du défi, Sambatra reconnait avec modestie quel'Africa Cup 3x3 à domicile est une première expérience pour elle.

« C'est aussi une grande responsabilité de prendre l'une des deux places de grandes championnes comme Muriel et Chine. Je tâcherai de ne pas décevoir, grâce à l'appui de ma famille, de mes coéquipières et à la confiance de la FMBB », confie-t-elle.

Son objectif reste collectif : « Je suis là pour l'équipe. L'ambition commune est de faire le nécessaire pour garder le titre à domicile. » Portant un regard lucide sur les adversaires, elle identifie l'Égypte et le Kenya comme les formations les plus dangereuses, sans sous-estimer les autres. Elle le sait : « La compétition sera relevée, l'intensité permanente et chaque possession est décisive. »

Avec le soutien du public malgache, elle entend bien marquer ses débuts en 3x3 d'une empreinte durable.