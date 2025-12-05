Madagascar: Central Intelligence Service - Le directeur général démissionne

Le contrôleur général de Police Ruffin Lebiria quitte son poste de directeur général de la Central Intelligence Service. Le colonel Fetrarivo Rabemanantsoa a été nommé pour le remplacer le même jour.

Nommé il y a tout juste un mois à la tête de la Central Intelligence Service (CIS), le service de renseignements malgache, le contrôleur général de Police Ruffin Lebiria a quitté son poste mercredi dernier. Dans une vidéo publiée sur Facebook, il a évoqué, avec un ton résigné, sa nomination à une nouvelle fonction à l'international, sans en préciser les détails.

Contacté pour des explications, l'ancien officier de la Police de l'air et des frontières (PAF) n'a pas répondu aux sollicitations de la presse. Quelques heures plus tard, son successeur, le colonel Fetrarivo Rabemanantsoa, a été nommé en conseil des ministres. Les deux annonces ayant été faites le même jour, la nature exacte de son départ -- démission ou révocation -- reste inconnue.

Le départ de Ruffin Lebiria intervient alors qu'il était chargé de diriger une affaire particulièrement sensible. Le 8 novembre, quelques jours seulement après sa nomination, il avait informé la presse de l'existence d'une tentative de coup d'État visant un haut responsable étatique. Sous sa direction, l'enquête avait conduit à la saisie de 2 milliards d'ariary, de six armes à feu incluant des pistolets et des fusils à pompe, et de munitions, présentés comme pièces à conviction.

Enquête en cours

Deux ressortissants étrangers avaient également été arrêtés, sans que leur identité ne soit rendue publique. Bien que d'autres arrestations aient été annoncées, l'enquête reste en cours et aucune nouvelle information n'a été communiquée à ce jour.

Avant sa nomination à la CIS, Ruffin Lebiria avait exercé en tant qu'officier de sécurité lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, où il était responsable de la sécurité des délégations et des infrastructures. Sa nomination à la tête de la CIS, effective le 5 novembre, s'inscrivait dans un mouvement plus large de désignations de hauts responsables en conseil des ministres. Son successeur, le colonel Fetrarivo Rabemanantsoa, a été officiellement nommé en conseil des ministres. Aucun détail supplémentaire n'a été communiqué sur les missions exactes de Ruffin Lebiria à son nouveau poste international.