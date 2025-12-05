Madagascar: Concours vidéo de la COI - Tahina Ramarolahy remporte le premier prix

5 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Le concours vidéo « Quand la nature se fâche, que faire ? » consacre un jeune Malgache pour sa création sur la résilience face aux catastrophes naturelles.

Le 28 novembre, les résultats du concours vidéo régional « Quand la nature se fâche, que faire ? » ont été proclamés en ligne. Le premier prix revient à Tahina Andreotti Ramarolahy, originaire de Madagascar, pour sa vidéo mettant en avant l'importance d'être préparés et solidaires face aux catastrophes naturelles. Le lauréat, ainsi que les autres gagnants, ont reçu différents lots, tels qu'un ordinateur, un téléphone portable, un casque et d'autres équipements destinés à encourager leur travail créatif.

Le concours, ouvert aux jeunes de 18 à 26 ans issus des États membres de la Commission de l'océan Indien, invitait à produire une vidéo d'une minute trente illustrant des actions de résilience : préparation, protection, entraide ou reconstruction. L'objectif était de sensibiliser au risque et de mettre en lumière les initiatives des jeunes dans leur environnement quotidien. La seconde place a été attribuée à Abdallah Fahad (Comores), suivie par Primo Neyra Befotsy (Madagascar), tandis que le coup de coeur du public revient à Emeline Arzac (La Réunion).

Intérêt croissant

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet de réduction des risques de catastrophes, soutenu par l'Union européenne. Le concours contribue à développer une culture de prévention en encourageant les jeunes à exprimer leur vision par des messages courts et accessibles. Les vidéos pouvaient être réalisées avec le matériel disponible, y compris un téléphone portable, afin de permettre une participation large.

L'événement met en évidence l'intérêt croissant des jeunes pour les questions environnementales et les gestes à adopter avant, pendant et après une catastrophe. Les organisateurs soulignent que mieux connaître les risques permet de mieux s'y préparer, tout en valorisant des idées issues du terrain.

