Madagascar: Finance - Les Experts-Comptables en activité augmentent

Madagascar renforce son tissu économique avec l'arrivée de quinze nouveaux Experts-Comptables et Financiers, qui ont prêté serment hier lors d'une cérémonie dans la salle n°4 du Palais de Justice d'Anosy. Avec ces nouvelles admissions, l'Ordre des Experts-Comptables et Financiers de Madagascar (OECFM) compte désormais deux cent douze membres. Mais ce chiffre reste insuffisant.

Régis par l'ordonnance n°92-047, les métiers d'expert-comptable et de financier jouent un rôle clé dans l'économie. Au-delà de la création et du suivi des entreprises, ces professionnels accompagnent les sociétés dans la résolution de leurs difficultés et veillent à une gestion financière saine et transparente.

La profession est strictement encadrée. « Les praticiens doivent respecter le Code de déontologie de l'IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants), les normes professionnelles ainsi que les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Leur mission dépasse le simple service aux clients : elle répond aussi à l'intérêt général et à la confiance dans le système économique », indique un communiqué relatif au dossier, hier.

L'OECFM rappelle que la profession est réglementée. « Nul ne peut porter le titre ni exercer les fonctions d'Expert-Comptable et Financier comme la tenue comptable, les travaux de révision ou tout autre service assimilé sans être inscrit au Tableau de l'Ordre», poursuit le communiqué. Cette réglementation garantit la qualité et l'intégrité des services fournis aux entreprises et à l'économie malgache dans son ensemble.