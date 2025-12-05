Madagascar: Soarano - Les marchands mécontents bloquent la circulation

5 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Les marchands de rue installés le long des axes Pochard et Soarano ont organisé une manifestation hier, après que leurs emplacements habituels ont été barrés dès le matin. Les forces de l'ordre sont intervenues pour les évacuer, rappelant qu'aucun commerce ambulant n'est autorisé sur le lieu. Une décision pour libérer l'espace public et faciliter la circulation.

Face à cette mesure, les commerçants ont exprimé leur profond mécontentement en brandissant des pancartes et en scandant des slogans réclamant leur droit à exercer leur activité. Leur rassemblement a provoqué un important blocage de la circulation à Soarano, empêchant les véhicules de circuler normalement et générant des embouteillages sur plusieurs centaines de mètres. Bien que les forces de l'ordre aient tenté de disperser les groupes de manifestants, les vendeurs refusent de quitter les lieux et demeurent sur place, déterminés à faire entendre leur voix.

Dans une ambiance de colère, les vendeurs ont crié leur mécontentement à travers les rues, agitant banderoles et sifflets. Ils dénoncent une discrimination dans la manière dont certaines catégories de vendeurs ambulants sont expulsées, estimant que la décision ne prend pas en compte leurs difficultés économiques. Pour eux, vendre dans ces rues représente le seul moyen de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.

« Nous avons toujours respecté les règles, en laissant un passage libre pour les piétons et en veillant à maintenir nos lieux de vente propres et organisés. Mais avec l'approche des fêtes de Noël et de fin d'année, nous avons un besoin urgent de vendre, car c'est notre unique source de revenus », explique l'un des représentants des vendeurs de rue.

La réorganisation du marché de la capitale n'est pas une tâche facile. Entre la forte densité de commerçants ambulants, l'afflux quotidien de clients et la nécessité de maintenir la circulation et la sécurité, toute mesure d'aménagement se heurte à de nombreux défis. Selon des observateurs, les autorités doivent trouver un équilibre délicat entre le respect des règles d'urbanisme, la préservation de l'espace public et le droit au travail des petits commerçants.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

