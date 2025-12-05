Madagascar: Transport public - Les préparatifs de la mise en service du train urbain finalisés

Le train urbain d'Antananarivo s'apprête à entrer en service et pourrait transformer la mobilité dans la capitale. «Les préparatifs sont désormais finalisés et un test d'envergure est prévu le 15 décembre, étape décisive avant l'ouverture officielle du service.» selon Privat Andriamiarantsoa, directeur général du Transport terrestre, lors d'une rencontre avec la presse, avant-hier.

Ce premier axe stratégique, conçu comme un corridor de délestage pour les milliers de voyageurs empruntant quotidiennement la route, comporte dix stations, dont huit sont déjà opérationnelles. Les deux dernières subiront encore quelques ajustements avant d'accueillir les usagers.

Le train, capable d'embarquer jusqu'à trois cents passagers, sera propulsé par une locomotive diesel et composé de deux voitures voyageurs. Il reliera Soarano à Ambohimanambola, avec un temps de trajet estimé à 45 minutes. « Le ticket sera unique, valable pour l'ensemble du trajet, sans distinction de gare d'embarquement ou de débarquement », souligne Privat Andriamiarantsoa, insistant sur l'objectif d'un service accessible à tous.

Bien que géré actuellement par le ministère des Transports et de la Météorologie, un appel d'offres sera lancé pour la gestion future du service. La société sélectionnée prendra en charge le recrutement du personnel, en coordination avec les autorités locales.

La sécurité des passagers constitue également une priorité. « Des actions de sensibilisation sont menées en continu pour informer le public des règles de sécurité à suivre », explique le directeur général. Des protocoles stricts de gestion des flux dans les stations seront également appliqués afin de garantir des déplacements sûrs et organisés.

En offrant une solution moderne, rapide et plus respectueuse de l'environnement, le train urbain s'annonce comme un véritable levier pour décongestionner les routes de la capitale et améliorer le quotidien des habitants.