Madagascar: Judo - Grand Slam d'Abou Dhabi - Natacha Ralevazaha tâte le niveau mondial

Dernière compétition internationale majeure de la saison, Madagascar aura deux représentantes au Grand Slam de Tokyo. Le tournoi se déroulera dans la capitale japonaise, les 6 et 7 décembre. Outre l'olympienne de Paris 2024, Laura Aina Rasoanaivo Razafy, la jeune judokate du Family Judo Club d'Antsirabe, Natacha Emiliame Razafindrakoto Ralevazaha, a quitté le pays mercredi pour disputer pour la première fois un événement d'une telle envergure mondiale.

Engagée dans la catégorie des -48 kg, Natacha montera sur le tatami samedi. Habituée et expérimentée sur le continent africain, elle va désormais expérimenter le niveau mondial. Médaillée d'or des derniers Jeux des Îles, Natacha avait remporté l'or de l'Open de Pretoria en juin, s'était classée cinquième au championnat d'Afrique en avril et à l'Open de Casablanca en janvier. Elle avait également arraché la médaille de bronze au championnat d'Afrique juniors ainsi qu'aux Jeux africains en 2024.

Après sa participation marquée par une élimination au repêchage durant le Grand Slam d'Abou Dhabi, Laura Rasoanaivo, championne d'Afrique en titre chez les -70 kg, quant à elle, entrera en lice dimanche. Le Grand Slam de Tokyo regroupe plus de trois cents judokas issus de quarante-et-une nations.