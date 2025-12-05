Madagascar: Judo - Grand Slam d'Abou Dhabi - Natacha Ralevazaha tâte le niveau mondial

5 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Dernière compétition internationale majeure de la saison, Madagascar aura deux représentantes au Grand Slam de Tokyo. Le tournoi se déroulera dans la capitale japonaise, les 6 et 7 décembre. Outre l'olympienne de Paris 2024, Laura Aina Rasoanaivo Razafy, la jeune judokate du Family Judo Club d'Antsirabe, Natacha Emiliame Razafindrakoto Ralevazaha, a quitté le pays mercredi pour disputer pour la première fois un événement d'une telle envergure mondiale.

Engagée dans la catégorie des -48 kg, Natacha montera sur le tatami samedi. Habituée et expérimentée sur le continent africain, elle va désormais expérimenter le niveau mondial. Médaillée d'or des derniers Jeux des Îles, Natacha avait remporté l'or de l'Open de Pretoria en juin, s'était classée cinquième au championnat d'Afrique en avril et à l'Open de Casablanca en janvier. Elle avait également arraché la médaille de bronze au championnat d'Afrique juniors ainsi qu'aux Jeux africains en 2024.

Après sa participation marquée par une élimination au repêchage durant le Grand Slam d'Abou Dhabi, Laura Rasoanaivo, championne d'Afrique en titre chez les -70 kg, quant à elle, entrera en lice dimanche. Le Grand Slam de Tokyo regroupe plus de trois cents judokas issus de quarante-et-une nations.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.