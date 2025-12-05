Madagascar: Ligue des champions D2 - TGBC et Clinique Zanatany complètent la liste des qualifiés

Les finalistes sont désormais au grand complet. Les deux clubs les mieux classés à l'issue de la deuxième phase du championnat national D2 sur le site d'Ambohidratrimo, TGBC d'Atsinanana et Clinique Zanatany de Sofia, valident leur ticket pour la Poule des As. Ces deux équipes rejoignent ainsi celles déjà qualifiées à Toliara, en l'occurrence le Cospn d'Analamanga et Antimo Record d'Atsimo-Andrefana.

Les heureux qualifiés d'Ambohidratrimo ont été connus après la cinquième et dernière journée, disputée hier. TGBC s'est hissé en tête du groupe grâce à sa deuxième victoire, obtenue, hier, contre l'Olympique Mangoro d'Alaotra-Mangoro (2-1), et totalise ainsi 8 points. Avec 6 points, Clinique Zanatany occupe la deuxième place, après une victoire et trois matchs nuls. Ased de Diana termine troisième avec 5 unités, grâce à sa large victoire (7-3) hier contre AS Vanilantsika de Sava. OM d'Alaotra-Mangoro finit, pour sa part, quatrième, devant AS Vanilantsika.

Dans une semaine, les quatre équipes qualifiées au Final 4 disputeront la Poule des As décisive, les 10, 12 et 14 décembre à Ambohidratrimo. Les deux mieux classées à l'issue de cette étape finale accéderont à la Pure Play Football League, dont le coup d'envoi sera donné le 21 décembre.