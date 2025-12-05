Madagascar: Procés - Un consommateur de méthamphétamine condamné

Un jeune homme a été condamné à six ans de prison ferme pour consommation et détention de méthamphétamine. Le verdict a été rendu mardi par la Cour criminelle, dans la salle 4 du Palais de justice à Anosy.

Tout au long du procès, l'accusé est resté d'un calme surprenant. Il répondait aux questions du juge avec sérénité et affichait même un léger sourire, comme si la gravité de la situation ne l'atteignait pas. Même à l'énoncé de la sentence, il n'a montré aucun signe d'inquiétude.

Les faits remontent au début de l'année. Sur la base de renseignements qu'on lui a fournis, la police s'est rendue à son domicile, aux 67 Ha. Durant la perquisition, les agents ont découvert deux grammes de méthamphétamine, sept briquets et divers accessoires utilisés pour la consommation de drogue.

Le ministère public s'est constitué partie civile dans cette affaire. L'homme, mécanicien de profession, a été poursuivi pour détention, consommation, courtage et autres infractions liées à la loi sur les substances psychotropes et précurseurs. Il a reconnu avoir fumé de la méthamphétamine, mais a nié toute activité de revente.