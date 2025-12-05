Madagascar: Conseil des ministres - Nomination de 5 Colonels aux hauts emplois de l'État

Les nominations de colonels se suivent et ne se ressemblent pas. Au niveau de la Présidence de la Refondation : à la Présidence, le lieutenant-colonel Hariniaina Sitraka Rakotondramiarana prend la direction du service chargé de la lutte contre la corruption, tandis que le colonel Fetrarivo Rabemanantsoa se voit confier la Direction générale du Central Intelligence Service (CIS). À la Primature, le colonel Tiana Razafimanahaka assure désormais la Sécurité.

Au ministère délégué en charge de la Gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Tiana Christian Zafimihary supervise les affaires administratives et financières (DAF) à la Direction générale de la Sécurité routière, et le colonel Lys Odon Randriamidona prend la tête de la Police judiciaire au sein du ministère délégué auprès de la Gendarmerie nationale.

Vingt-sept autres nominations ont été décidées avant-hier à Iavoloha : deux au ministère de la Défense, une à la Justice, sept à l'Intérieur et à la Décentralisation, une à l'Enseignement technique et à la Formation professionnelle, deux à l'Agriculture et à l'Élevage, trois au Commerce et à la Consommation, cinq au Travail, à l'Emploi et à la Fonction publique, et quatre au ministère délégué chargé de la Gendarmerie nationale.