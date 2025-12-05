Madagascar: Behoririka - Une eau mystérieuse inquiète les consommateurs

Madagascar traverse une période où les prix s'envolent, où les marchés s'essoufflent et où la qualité des produits locaux peine à suivre. Au milieu de ce quotidien fragile, une eau embouteillée, vendue comme une eau de « source locale », commence à faire parler d'elle dans les ruelles de Behoririka, en plein centre de la Capitale. Elle circule en quantité, s'écoule facilement... mais son origine reste totalement inconnue et aucune autorisation administrative n'a été présentée. Sur le terrain, les vendeurs partagent leurs doutes avec prudence. L'un d'eux affirme que l'eau ne serait pas importée.

« On nous dit que ça vient d'ici, de Madagascar. Mais personne ne peut dire d'où exactement. Nous, on ne connaît pas la source », confia-t-il, visiblement mal à l'aise. Dans un marché où la circulation de produits non contrôlés est déjà fréquente, cette zone d'ombre alimente les inquiétudes. Les informations recueillies indiquent que ce sont des ressortissants chinois qui produiraient et distribueraient directement cette eau aux commerçants locaux. Une situation qui soulève davantage de questions, car aucun élément ne confirme, pour l'instant, l'existence d'une licence, d'un certificat sanitaire ou d'une validation auprès d'une structure officielle. Les bouteilles, elles-mêmes, n'apportent aucune réponse à part la marque. Ni de mention sur la source, ni de lot identifié, ni de norme de production affichée sur l'étiquette.

Prix abordable

Un détail frappe immédiatement le consommateur attentif. Le prix est étonnamment bas. Bien plus bas que celui pratiqué par les producteurs agréés. « C'est vraiment bon marché, c'est pour ça que ça part vite. Mais nous, on ne sait absolument rien sur l'entreprise derrière. On vend juste ce qui arrive », glisse un autre vendeur. À ce stade, l'opacité devient un problème en soi. Les questions s'accumulent dans l'esprit du public. La qualité sanitaire de cette eau est-elle réellement garantie ? De quel endroit provient-elle ? Les personnes qui la produisent disposent-elles d'une autorisation en bonne et due forme ?

Et pourquoi les structures de contrôle n'ont-elles pas encore mené de vérifications visibles, alors qu'il s'agit d'un produit directement consommé ? Face à toutes ces questions, les consommateurs alertent et surtout attendent des éclaircissements des autorités compétentes, entre le Ministère de l'Eau, celui de l'Industrie, du Commerce et la commission parlementaire chargée de la protection des consommateurs. Dans un contexte social et économique aussi tendu, la circulation d'un produit alimentaire dépourvu de transparence fait peser un risque impossible à ignorer. Tant que la provenance, la conformité et les autorisations de cette eau resteront dans l'ombre, la méfiance continuera de s'installer. Affaire à suivre.