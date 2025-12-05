Madagascar: Nutrition et changement climatique - L'ONN mobilise ses partenaires pour renforcer les financements

L'Office National de Nutrition (ONN) organise actuellement au Carlton Anosy un atelier réunissant plusieurs ministères -- dont le MEDD, la Santé, les Finances, l'Agriculture et l'Élevage -- ainsi que les partenaires techniques et financiers. L'objectif est de renforcer le plaidoyer sur un point clé : la nutrition et le changement climatique sont étroitement liés et appellent des actions conjointes.

Cyclones, inondations, sécheresses ou kere affectent directement les récoltes, les revenus, la scolarité des enfants et donc leur accès à une nutrition adéquate. Toutes les régions, qu'elles soient exposées à la sécheresse ou aux inondations, subissent les effets du climat et nécessitent des interventions adaptées.

Au cours de l'atelier, les acteurs ont partagé leurs expériences et ont convenu de la nécessité d'augmenter les financements dédiés. « L'objectif est que chaque projet lié au changement climatique intègre systématiquement un volet de lutte contre la malnutrition afin d'avoir un impact durable sur les populations les plus vulnérables, notamment les enfants des 1 000 premiers jours et les femmes enceintes », souligne le coordonnateur national de l'ONN, professeure Vololontiana Hanta Marie Danielle.

Les échanges ont également rappelé les engagements pris par l'État malgache, dont celui de financer les actions nutritionnelles pour 2025-2030, estimées à 452 milliards d'ariary. Selon l'ONN, ces montants pourraient être atteints au vu de la LFI 2026.

Investir dans la nutrition est un levier économique majeur : un dollar investi aujourd'hui peut rapporter 23 dollars dans 20 ans. Pour l'ONN, renforcer les financements nutritionnels dans les projets climatiques est une étape essentielle pour protéger le capital humain et préparer l'avenir.