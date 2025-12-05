Madagascar: ONG MadAvance - 120 000 foyers améliorés distribués dans le sud du pays

La ville de Fort Dauphin sera en effervescence, ce samedi, à l'occasion d'une grande célébration devant le Lapan'ny Tanàna. L'ONG MadAvance et ses partenaires, SaniTap, les Régions Anosy et Androy, le Ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH) et le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MEDD), marqueront un tournant majeur : la distribution de 120 000 foyers améliorés au bénéfice de 90 000 ménages des régions Anosy et Androy, ainsi que de la commune urbaine d'Ambovombe.

Porté par le projet Magnasoa et soutenu financièrement par Rio Tinto dans le cadre de sa stratégie de décarbonation, ce programme constitue l'un des plus importants déploiements de solutions de cuisson propre jamais réalisés à Madagascar. Ces 120 000 foyers améliorés permettent une réduction pouvant atteindre 50 % de la consommation de bois ou de charbon. « C'est une révolution silencieuse pour le quotidien des familles du sud », souligne un responsable de MadAvance. « En passant à une cuisson plus propre, ces 90 000 ménages allègent la pression sur les dernières forêts de la région tout en améliorant leur santé et leur budget ».

À Madagascar, plus de 90 % des ménages dépendent encore du bois ou du charbon de bois pour cuisiner. La production d'un seul kilogramme de charbon nécessite environ 10 kilogrammes de bois, accélérant une déforestation déjà dramatique, particulièrement dans les régions Anosy et Androy. En remplaçant progressivement ces pratiques, Magnasoa contribue directement à la préservation du couvert forestier, à la réduction des émissions de CO₂ et à la protection de la biodiversité unique du sud de l'île.