Madagascar: Niveaux des eaux à Tana - Vigilance jaune levée pour les zones traversées par la Sisaony

5 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R.

La vigilance jaune n'aura duré qu'un jour. Les trois avis successifs de vigilance jaune concernant les communes traversées par la rivière Sisaony ont été émis par l'Autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo (APIPA) le 3 décembre 2025 à quelques heures d'intervalle.

La menace de danger par rapport à la montée des eaux a été écartée pour la journée d'hier, pour les zones traversées par la rivière Sisaony. Au vu de l'évolution des niveaux de la Sisaony sur plusieurs stations de mesure, la vigilance jaune a été levée, hier, par l'APIPA. En effet, le niveau de la Sisaony était de 1,60m à l'échelle d'Andramasina hier à 8 heures du matin, soit une baisse de 0,50m en 24 heures. A l'échelle d'Ampitatafika, le niveau de la Sisaony était de 2,32m à la même heure, hier, si la veille à 11 heures, il était de 2,70m, soit une baisse de 0,38m. Néanmoins, une hausse du niveau de la Sisaony est attendue au cours des 12 prochaines heures. Pour rappel, la côte d'alerte jaune à l'échelle d'Ampitatafika est de 3,00m.

Quant aux deux autres rivières, Ikopa et Mamba, les niveaux d'eau sont en hausse s'agissant de l'Ikopa au niveau des échelles de Bevomanga et d'Ambohimanambola, et en baisse s'agissant de la Mamba à l'échelle d'Ambohidroa. La Mamba affiche, en effet, une baisse du niveau d'eau : 1,05 à l'échelle d'Ambohidroa, soit une baisse de 0,05 m en 24 heures. En revanche, l'Ikopa affiche un niveau de 2,57m à Ambohimanambola, soit une hausse de 0,35 m en 24 heures, tandis qu'à l'échelle de Bevomanga, le niveau est de 2,62 m soit une hausse de 0,66 m en 24 heures. Les niveaux de l'Ikopa continueront à monter au cours des 12 prochaines heures à ces deux stations. Les côtes d'alerte jaune au niveau de ces deux stations sont respectivement de 3,50m et de 4,00m.

