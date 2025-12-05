Madagascar: Problème d'eau à Tana - Résolu d'ici 2027 selon la Banque mondiale

La Banque mondiale accompagne Madagascar dans le processus de résolution des problématiques inhérentes à l'approvisionnement en eau dans la Grande île.

Les points importants de l'approvisionnement en eau dans la capitale de Madagascar ont été discutés en marge d'un déjeuner de presse entre les équipes de la Banque mondiale conduites par son country manager, Atou Seck et des représentants de la presse malgache mardi dernier. Dans la discussion, le numéro Un de cette institution a noté que la résolution des problèmes se fera via le Projet d'Amélioration de l'Accès à l'Eau Potable de Madagascar (PAAEP) qui devrait permettre de couvrir les 100 00 m3 de déficit de production d'eau à Antananarivo. En effet, celle-ci a un besoin de 300 000 m3 tandis que la production est de 200 000 m3 seulement.

Bientôt

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A cela s'ajoutent les pertes physiques qui représentent 22% de cette production. Outre les pertes physiques causées par la vétusté des conduites, le country Manager de la Banque mondiale à Madagascar a également avancé des pertes commerciales importantes. Ces deux pertes représenteraient près de 164 milliards d'ariary d'impayés cumulés. Le Projet d'Amélioration de l'Accès à l'Eau Potable de Madagascar devrait ainsi « donner 50 000 m³ additionnels cette année, d'ici mars sur les 100 000 de déficit. » La couverture des 100 000 m3 de gap devrait quant à elle se faire d'ici 2027 si l'on se fie toujours sur les dires du numéro un de la Banque mondiale. L'on ne devrait donc plus voir les longues files de bidons jaunes une fois ce projet à termes. Il conviendrait de noter qu'outre Antananarivo, le projet PAAEP intervient également à Antsiranana, Antsirabe, Manakara, Mananjary, Fianarantsoa et Mahajanga.