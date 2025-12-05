Madagascar: ONG « graine de vie » - Distribution gratuite de jeunes plants à partir du 15 décembre

5 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Comme chaque année, l'ONG Graine de Vie offre aux particuliers, entreprises et associations l'opportunité de participer à la restauration des forêts de Madagascar. La distribution des jeunes plants débutera officiellement le lundi 15 décembre à 9 heures. Pour la capitale et ses environs, l'opération se tiendra à la Pépinière centrale de Betsizaraina, située dans la commune d'Ambohimangakely. L'organisation précise que certaines conditions doivent être respectées par les personnes souhaitant prendre part à cette initiative.

Les intéressés sont invités à se rendre sur le site de la pépinière afin d'obtenir un ticket nominatif, lequel indique la date précise à laquelle ils pourront retirer leurs plants. La délivrance de ces tickets a commencé dès le mercredi 3 décembre. Lors du retrait, chaque demandeur devra présenter une photocopie de sa carte d'identité nationale (CIN). Selon Graine de Vie, chaque participant pourra recevoir jusqu'à 200 jeunes plants. L'ONG souligne par ailleurs que le calendrier de distribution peut varier selon les régions où elle est implantée. Pour l'heure, c'est la région Analamanga qui ouvrira officiellement la campagne le 15 décembre 2025.

