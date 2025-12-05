Madagascar: Ligue des Champions D2 - La poule des AS constituée

La deuxième phase de la World Cola Ligue des Champions D2 nationale s'est terminée ce jeudi au Stade d'Ambohidratrimo. Après cinq journées disputées, les quatre équipes qualifiées pour la très attendue « Poule des As » sont officiellement connues : le COSPN (Analamanga), Antimo Record FC (Atsimo-Andrefana), TGBC (Atsinanana) et Clinique Zanatany (Sofia).

Dans le groupe de Toliara, COSPN est intouchable, Antimo arrache son billet dans un festival de buts. Le COSPN a dominé les débats de bout en bout. L'équipe de la police nationale termine première avec 10 points (3 victoires, 1 nul) et valident sa qualification avant la dernière journée. Le suspense concernait la deuxième place. Antimo Record FC, qui comptait 7 points avant le coup d'envoi, avait besoin d'au moins un match nul face au leader déjà qualifié. Le choc a tenu toutes ses promesses : les deux équipes se sont rendu coup pour coup dans un match spectaculaire conclu sur un score de parité 4-4. Ce résultat suffit largement aux joueurs d'Atsimo-Andrefana, qui décrochent le deuxième ticket et rejoignent le COSPN en Poule des As.

Sur l'autre site d'Ambohidratrimo, TGBC prend la tête, tandis que Clinique Zanatany assure l'essentiel. La cinquième journée a également livré son verdict. TGBC (Atsinanana) a décroché une victoire précieuse 2-1 face à l'Olympique de Mangoro. Ce succès permet aux Atsinanana de terminer en tête de leur groupe avec 8 points (2 victoires, 2 nuls). Dans l'autre rencontre, l'ASED s'est largement imposé 7-3 face à l'AS Vanilantsika, mais ce résultat n'a plus eu d'incidence sur la qualification.

Clinique Zanatany (Sofia) avait déjà composté son billet avant cette ultime journée grâce à ses 6 points glanés en quatre matchs (1 victoire, 3 nuls). Les quatre équipes qualifiées : COSPN, Antimo Record FC, TGBC et Clinique Zanatany se retrouveront donc au Stade d'Ambohidratrimo pour la Poule des As, programmée les 10, 12 et 14 décembre prochains. Un mini-championnat à quatre qui s'annonce explosif et qui désignera les deux meilleurs représentants de la D2 nationale dans cette compétition.

