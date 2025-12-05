Madagascar: Taekwondo - Commission ITF - Une première année ponctuée de travail

La Commission malgache de Taekwon-do ITF a dressé son premier bilan depuis son officialisation en juillet 2024. Une année riche en activités, marquée par des formations, des compétitions et des projets ambitieux, malgré un contexte parfois difficile.

Anciennement connue sous le nom d'ITF Madagascar Association, la Commission malgache de Taekwon-do ITF est désormais affiliée à la Fédération malgache de kick-boxing. Pour cette première année et six mois d'existence, l'équipe dirigée par le président Miora Andrianjaka a rencontré la presse, hier, afin de présenter ses réalisations. Malgré un calendrier chargé, deux grands événements ont dû être reportés en raison de la conjoncture nationale. Dès septembre 2024, un stage en ligne intitulé International Uprime Cours a été organisé sous la direction du Grand Master Paul Weiler, président de la Fédération internationale.

Ce dernier a également honoré de sa présence le Championnat de Madagascar, tenu dans la capitale en novembre 2024, placé sous son haut parrainage. Il a profité de son séjour pour rencontrer les responsables étatiques afin de promouvoir la discipline. Parallèlement, plusieurs stages nationaux et internationaux ont rythmé le calendrier. Le DTN, Sabum Tafita Rakotoarisoa, a participé à une formation internationale en Afrique du Sud en septembre 2024, renforçant ainsi la collaboration entre la Commission et la fédération internationale.

Politique de la relève

L'événement majeur reste l'International Instructor Course (IIC), organisé à Antananarivo du 2 au 4 mai 2025, sous la houlette du Vietnamien, Grand Master Kim Ung Lan, membre du comité technique de l'instance internationale. C'était la première fois depuis 1989 qu'une telle réunion se tenait à Madagascar. Six pays y ont pris part, à savoir l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande, le Mozambique, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud et Madagascar. Une véritable reconnaissance pour la Grande Île, désormais inscrite sur la carte du Taekwon-do mondial. Cependant, le Championnat de Madagascar prévu le 1er novembre 2025, ainsi que le Championnat d'Afrique de l'Est programmé en décembre en Tanzanie, ont été reportés en 2026.

Onze jeunes athlètes polyvalents avaient été sélectionnés pour représenter Madagascar en Tanzanie, maîtrisant les trois styles de compétition, à savoir combat, tul et techniques spéciales. La Commission, qui compte déjà cinq ligues régionales en l'occurrence Analamanga, Alaotra Mangoro, Atsinanana, Boeny et Vakinankaratra, met en avant l'éducation et la promotion de la discipline. « Notre mission est de promouvoir l'éducation et la culture du Taekwon-do. Nous allons préparer la relève dès maintenant afin de former des combattants de haut niveau », a souligné le vice-président Maurice Rakotoarisoa. Une ambition qui s'affirme, malgré les obstacles, et qui augure d'un avenir prometteur pour la discipline dans le pays.