Madagascar: Judo - Natacha et Laura au Grand Slam de Tokyo

5 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Manjato Razafy

Le judo malgache poursuit son aventure sur la scène internationale. Après Abu Dhabi, où elle a terminé à la 7e place, l'olympienne de Paris 2024, Laura Rasoanaivo Razafy, enchaîne avec le prestigieux Grand Slam de Tokyo 2025, l'un des rendez-vous les plus relevés du calendrier mondial. Battue lors de son premier combat en repêchage aux Émirats, la championne malgache entend, cette fois, aller plus loin face à une concurrence de haut niveau. Dans la catégorie des moins de 70 kg dames, Laura se mesurera à vingt-cinq combattantes, dont l'Australienne Aoife Coughlan, qui l'avait dominée à Abu Dhabi.

Soutenue par la Fédération internationale de judo (IJF) et l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), elle bénéficie d'un encadrement solide, notamment pour ses stages post-compétition. À ses côtés, Natacha Razafindrakalo défendra les couleurs malgaches dans la catégorie des moins de 48 kg dames. Moins expérimentée sur la scène internationale, elle affrontera seize adversaires. Sa dernière sortie remonte à l'Open de Pretoria en juin dernier. Contrairement à Laura, Natacha participe grâce au soutien de ses parents et de son club, Family Judo Antsirabe, qui ont pris en charge son déplacement. Les deux judokates sont encadrées par le coach international Arsène Randrianitovina, chargé de leur suivi technique tout au long de la compétition.

