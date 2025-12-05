Madagascar: Ala Voly Food By pass - Andraina, Toavina et Raytra Belaw'yck sur la même scène

5 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

Humour, musique et détente seront au rendez-vous ce soir au Ala Voly Food, un tout nouvel espace de loisir et de divertissement qui a récemment ouvert ses portes du côté du By-Pass. Pour marquer cette inauguration, un cabaret inédit est organisé dès cet après-midi, à partir de 16h. À l'affiche : Andraina et Toavina, les enfants de Sefo du groupe Johary, qui assureront l'ambiance grâce à leur talent musical.

Pour cette soirée spéciale, le public profitera non seulement d'un cabaret musical unique, mais également d'un stand-up humoristique avec Raytra Belaw'yck, histoire de commencer le week-end dans la bonne humeur. L'objectif du lieu est clair : offrir un espace où les jeunes, ainsi que toutes les personnes fatiguées ou stressées par une semaine chargée, peuvent manger, se détendre, rire, chanter et se divertir -- d'où son nom, Ala Voly Food.

Et ce n'est qu'un début : les fins de semaine y seront toujours festives, avec des animations régulières, le nouvel établissement souhaitant devenir un incontournable des sorties détente.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.