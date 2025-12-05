Madagascar: Ala Voly Food By pass - Andraina, Toavina et Raytra Belaw'yck sur la même scène

Humour, musique et détente seront au rendez-vous ce soir au Ala Voly Food, un tout nouvel espace de loisir et de divertissement qui a récemment ouvert ses portes du côté du By-Pass. Pour marquer cette inauguration, un cabaret inédit est organisé dès cet après-midi, à partir de 16h. À l'affiche : Andraina et Toavina, les enfants de Sefo du groupe Johary, qui assureront l'ambiance grâce à leur talent musical.

Pour cette soirée spéciale, le public profitera non seulement d'un cabaret musical unique, mais également d'un stand-up humoristique avec Raytra Belaw'yck, histoire de commencer le week-end dans la bonne humeur. L'objectif du lieu est clair : offrir un espace où les jeunes, ainsi que toutes les personnes fatiguées ou stressées par une semaine chargée, peuvent manger, se détendre, rire, chanter et se divertir -- d'où son nom, Ala Voly Food.

Et ce n'est qu'un début : les fins de semaine y seront toujours festives, avec des animations régulières, le nouvel établissement souhaitant devenir un incontournable des sorties détente.