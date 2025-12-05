Madagascar: Malgachisation - La tradition d'abord !

La religion traditionnelle malgache a fait couler beaucoup d'encre. Elle est le résultat du mélange de diverses pratiques africaines, asiatiques, et quelques touches inspirées du Moyen-Orient. Cette mixité, on la trouve dans les différentes régions comme le sud-est, le nord, le nord-ouest du pays. Elle se matérialise également par les fétiches et les amulettes.

Anthropologues, historiens, sociologues étrangers et locaux ont mené des recherches à ce sujet. Des articles scientifiques et des ouvrages apportent des analyses sur la spécificité de la connaissance ancestrale. Ces érudits précités ont également constaté la persistance de la croyance malgache malgré l'arrivée des religions monothéistes à savoir l'islam et le christianisme. Tantôt inclusifs, tantôt prosélytes, les missionnaires et les marchands islamisés ont fini par comprendre l'attachement des autochtones à leur tradition car au fil du temps, ces propagateurs de la foi voient une partie de leur culte introduite dans les rituels.

Actuellement, la pratique demeure encore. Toutes les couches sociales s'y mettent. Cependant, certains n'osent guère s'afficher ouvertement. L'usance est pourtant approuvée par tous lors des cérémonies solennelles et les inaugurations des infrastructures. La scène politique est aussi décorée d'objets censés protéger contre les mauvais sorts, les malheurs. Dans les bureaux, des portes-bonheur et des croix sont rangés dans les tiroirs ou accrochés aux murs des hauts responsables. Le syncrétisme dans toute sa splendeur. Néanmoins, ces mêmes personnes, en dehors de leur fonction, nient ces pratiques. Ce qui est tout à fait compréhensible, la pression des normes sociales y contribuant fortement !

L'intention du gouvernement de la Refondation de malgachiser l'enseignement suscite des débats dans les ruelles et sur les réseaux sociaux. La malgachisation, selon l'écrivain Emilson Daniel Andriamalala, est un mode de pensée, une philosophie. Il ne s'agit pas de traduire les leçons de mathématiques en malgache, loin de là. C'est en fait l'adoption d'une idéologie typiquement malgache.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, c'est le mot « gasy » qui pose problème. Longtemps influencés par le concept occidental, les compatriotes manifestent inconsciemment leur hostilité envers tout ce qui est « vita gasy ». Pourtant, ils reprennent sans hésiter le célèbre slogan publicitaire d'une entreprise agroalimentaire, « gasy ka tsara », lorsqu'ils tombent sous le charme des modèles photos illustrant les Voahangy, les Voahirana ou les Mbôtimëva. Et quand il s'agit de la vénération ancestrale, les concitoyens grincent des dents. En revanche, beaucoup se passionnent pour le polythéisme de l'Égypte antique et approuvent sans réserve l'hindouisme. L'Inde, cette grande nation, a su, malgré sa civilisation millénaire, influencer le reste du monde par ses traditions. Bollywood a ingénieusement ancré dans l'esprit collectif Shiva et Krishna. Ici, même la chaîne télévisée promouvant le septième art local tire son nom, par inadvertance, d'un terme latino-américain. De plus, la tenue des tenants traditionnels fait l'objet de railleries lorsqu'ils apparaissent dans les émissions pour défendre la malgachéité.

Pourquoi exige-t-on que les étrangers nous appellent « malagasy » sans vouloir assumer notre identité ? Il faut néanmoins reconnaître que l'initiative du ministère de la Communication et de la Culture, dirigé par Fenosoa Gasikara, de décréter le Nouvel An malgache férié est une « sage décision », pour reprendre les mots du professeur Jean de Dieu Kalobotra, membre de la SIRFA. Une étape franchie, certes ! Toutefois, l'enjeu reste de taille. Le temps est venu de considérer les gardiens traditionnels -- les manantany, les ampanjaka, les lonake, les sojabe -- à leur juste valeur.