Sénégal: Le pays lance un appel public à l'épargne de 400 milliards de FCFA

Le Sénégal vient de lancer son quatrième Appel public à l'épargne de cet année 2025 d'un montant de 400 milliards de fcfa et est ouvert aux investisseurs de la zone UMOA du 2 au 22 décembre 2025. Il est structuré en quatre tranches distinctes avec des maturités (de 3 à 10 ans) et des rendements variés (de 6,40 % à 6,95 %). Afin d'encourager l'épargne locale, les titres bénéficient d'une exonération totale d'impôt pour les résidents sénégalais.

L'État du Sénégal a officiellement lancé, un appel public à l'épargne (APE) sous forme d'emprunt obligataire, visant à mobiliser 400 milliards de FCFA. Cette opération majeure, placée sous le thème national « ANDEU DOOLEEL SUÑU REEW » (Unissons-nous pour renforcer notre pays), est désormais ouverte à la souscription pour les investisseurs de la zone UMOA. La période de souscription est ouverte depuis le 02 décembre 2025 et se clôturera le 22 décembre 2025.

Afin d'attirer un large éventail d'investisseurs, l'emprunt est structuré en quatre tranches distinctes, offrant des maturités et des taux de rendement variés. Les 400 milliards de FCFA sont ainsi répartis : l'émission A d'une maturité de 3 ans (85 milliards FCFA) est proposée au taux de 6,40 % ; l'émission B, d'une durée de 5 ans (125 milliards FCFA), à 6,60 % ; l'émission C sur 7 ans (105 milliards FCFA), à 6,75 % ; et enfin, l'Émission D, la plus longue à 10 ans (85 milliards FCFA), rémunérée à 6,95 %.

L'un des principaux attraits de cette opération réside dans son régime fiscal privilégié : les titres de cet emprunt obligataire sont exonérés de tout impôt pour les investisseurs résidant au Sénégal. Cette incitation vise à encourager la participation de l'épargne locale au financement des projets de développement de l'État.

Pour souscrire, les investisseurs sont invités à se rapprocher des Sociétés de Gestion et d'Intermédiation (SGI) membres du syndicat de placement. L'opération a été dûment enregistrée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) de l'UMOA, sous les numéros EE/25-30, EE/25-31, EE/25-32 et EE/25-33, attestant de sa conformité aux réglementations du marché financier régional.

Le succès de cet emprunt, organisé par un syndicat d'arrangeurs et chefs de file, ainsi que de co-arrangeurs et co-chefs de file, sera déterminant pour la réalisation des objectifs de l'État sénégalais pour l'année 2025 et au-delà.