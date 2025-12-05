Afrique de l'Ouest: Intégration régionale et développement - La BIDC ouvre un bureau régional à Abidjan

Un premier bureau régional pour une « coopération plus approfondie » et un soutien accru aux projets à fort impact en Afrique de l'Ouest.

La Banque d'Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) a inauguré officiellement son tout premier bureau régional à Abidjan (Côte d'Ivoire), marquant ainsi une étape majeure dans sa stratégie de rapprochement avec ses États membres et ses partenaires. L'ouverture de cette antenne régionale, qui intervient suite à un accord signé avec le gouvernement ivoirien le 12 mai 2025, est perçue comme un engagement ferme de la banque à intensifier le développement socio-économique dans la sous-région ouest-africaine.

Mme Nialé Kaba, ministre de l'Économie, du Plan et du Développement de la République de Côte d'Ivoire et gouverneure de la BIDC, a salué cette initiative. « Cela marque une avancée significative dans la mise en œuvre de la vision de notre institution régionale de développement », a-t-elle déclaré. Elle a ajouté que le bureau d'Abidjan fonctionnerait comme un « partenaire stratégique, lieu d'échange et de coordination et pont entre la Banque, les États Membres, le secteur privé et la société civile ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

S'exprimant sur l'importance de cette implantation, Dr George Agyekum Donkor, président de la BIDC et de son Conseil d'administration, a insisté sur la nature transformationnelle du nouveau bureau. « Il ne s'agit pas d'une simple extension administrative, mais d'une plateforme transformatrice pour une coopération plus approfondie », a-t-il affirmé.

Dr Donkor a souligné l'ambition de la banque de « travailler main dans la main avec les gouvernements, le secteur privé et les acteurs du développement afin d'accélérer la mise en oeuvre de projets à fort impact, de débloquer des opportunités d'investissement et de renforcer le tissu de l'intégration régionale ». Il a également exprimé sa profonde gratitude envers le président Alassane Dramane Ouattara pour son soutien décisif.

Dr Cassiel Ato Baah Forson, Président du Conseil des Gouverneurs de la BIDC et ministre des Finances du Ghana, a insisté sur l'alignement de ce nouveau modèle décentralisé avec les meilleures pratiques mondiales. « Aujourd'hui marque une étape importante dans l'engagement continu de la banque à renforcer sa présence dans notre communauté et à s'aligner encore plus étroitement sur les priorités de développement de nos États membres », a-t-il précisé.

Ce bureau est appelé à jouer un rôle crucial dans la mise en œuvre du plan stratégique de la BIDC. En rendant la banque plus accessible, il permettra, selon le communiqué, de « mieux comprendre les réalités locales, de soutenir avec diligence les projets et de répondre efficacement aux priorités en constante évolution ». Son action s'inscrira directement dans le sillage de la « Vision 2050 » de la CEDEAO, qui vise à bâtir une Afrique de l'Ouest pleinement interconnectée et prospère.

La cérémonie d'inauguration a réuni une audience de haut niveau, incluant des ministres d'État dont Adama Coulibaly, ministre des Finances et du Budget de la Côte d'Ivoire, ainsi que des membres du corps diplomatique, des PDG d'institutions financières et d'autres dignitaires.