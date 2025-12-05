Madagascar: Cinéma - R+3 Part III en avant-première au Cinepax Madagascar

Dès les premières minutes de l'avant-première, l'ambiance était électrique : le public s'est pressé au Cinepax Madagascar pour découvrir « R+3 Part III », dernière pièce d'une saga horrifique devenue incontournable. La séance, complète, illustre l'attachement grandissant des cinéphiles malgaches aux productions nationales capables de rivaliser avec les standards internationaux.

Réalisé par Kalolahy Givennio et produit par Street Company, ce troisième chapitre signe une conclusion intense, mêlant horreur, tension dramatique et regard social. Le film plonge le spectateur dans un univers où se croisent dealers, insécurité urbaine, blanchiment d'argent, drogue, sexe et vie de contrebande, tout en s'ancrant profondément dans la culture malgache.

On y retrouve en effet une forte présence de traditions ancestrales : fady, récits de sorcières, magie et mondes spirituels s'entremêlent pour créer une atmosphère unique. Au-delà de l'horreur, le film transmet une leçon frappante : « Ce sont nos choix en tant qu'êtres humains qui nous conduisent à devenir ce que nous sommes aujourd'hui. » Un rappel sur le poids de nos choix dans notre destinée.

Mais le triomphe de « R+3 Part III » est aussi celui d'une collaboration solide. Depuis le tout premier volet, Cinepax Madagascar accompagne le projet. Devant la grève et le pillage du 25 septembre, Cinepax se relève et rouvre progressivement ses portes depuis le début novembre, affirmant son engagement durable envers le cinéma local. Pour cette conclusion très attendue, l'un des gestes les plus marquants est l'appui financier de Cinepax à la production du film, une preuve concrète de son rôle moteur dans la valorisation de la culture nationale.

« Le succès de cette avant-première, avec une salle pleine, est la plus belle des récompenses et prouve que le public est prêt à soutenir les histoires faites à Madagascar, par des Malgaches. Nous sommes extrêmement fiers de voir "R+3" grandir et de confirmer, par notre soutien financier, notre rôle de catalyseur pour le cinéma local. Nous sommes là pour faire de nos salles la vitrine privilégiée de ce talent », affirme Holy Razafindramanana, directrice adjointe du Cinepax Madagascar.

Les amateurs de sensations fortes pourront retrouver « R+3 Part III » à l'affiche à partir du vendredi 5 décembre, et plonger dans l'apogée d'une œuvre qui marie réalisme social, traditions, spiritualité et frisson.