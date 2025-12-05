Madagascar: PÊCHE ET ÉCONOMIE BLEUE - La campagne crevettière fermée pendant trois mois

Comme chaque année, la pêche crevettière est fermée à partir du 1er décembre dans toutes les zones de pêche de Madagascar. La période de fermeture d urera jusqu'au 28 février, d'après la note du ministère de la Pêche et de l'Économie bleue. « L'objectif de cette mesure est la protection des jeunes crevettes.

Les fermetures permettent de leur laisser le temps d'atteindre une taille plus importante et de se reproduire, pour assurer la pérennité des stocks », déclare le directeur régional de la pêche de Boeny. Les fermetures de la pêche aux crevettes répondent à la nécessité de protéger l'espèce et d'assurer son renouvellement. Ces périodes constituent des mesures de gestion destinées à éviter l'effondrement total des stocks. Le repos biologique des crevettes permet également d'assurer la régénération des populations.

Marchands ambulants

Chaque société de pêche, collecteur, revendeur de crevettes et chaque poissonnerie est tenue de déclarer ses stocks depuis le 29 novembre, auprès des directions régionales respectives les plus proches, et au plus tard le 8 décembre. À Mahajanga, des marchands ambulants parviennent encore à écouler des crevettes fraîches malgré cette mesure, en faisant du porte-à-porte dans les ruelles de fokontany tels qu'Amborovy ou Mahavoky.

Les dernières statistiques de 2024 étaient favorables à la production de crevettes à Madagascar, avec environ 3 546 tonnes pêchées, dont 3 065 tonnes exportées ayant rapporté cent cinq milliards d'ariary, selon le ministère de la Pêche. Les principales destinations sont surtout l'Union Européenne, en particulier la France. L'entreprise de pêche Unima est le premier exportateur, avec environ cinq mille tonnes annuelles depuis un demi-siècle. La filière contribue fortement au développement de l'économie malgache et génère des redevances importantes, s'élevant à 12,131 milliards d'ariary en 2024.