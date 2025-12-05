Madagascar: ÉCONOMIE - Le logiciel « Odoo 19 » présenté à Toliara

Nouveauté dans la gestion informatique de la relation client. Le logiciel « Odoo 19 » a été officiellement présenté aux opérateurs économiques de Toliara mardi. Il est porté par la société « Kasia Consulting» à Madagascar où des collaborations avec des écoles, entreprises informatiques et de communication sont établies à Antananarivo, Fianarantsoa et Toliara.

« Le logiciel permet aux entreprises de mieux s'organiser et de mieux communiquer. Il inclut une interface utilisateur améliorée, des outils de comptabilité et de fonctionnalités revisitées avec l'intelligence artificielle. Odoo19 met l'accent sur la vitesse et la simplicité du traitement de la gestion de la relation client », explique Jules Aimé Andrianirina, fondateur de la société

« Kasia Consulting». Cette dernière travaille de près avec la société Raiky, localisée à Toliara, laquelle accompagnera les entreprises et les opérateurs économiques de la ville, dans la mise en place du logiciel auprès des sociétés intéressées.

« Il n'y a plus besoin de recruter des développeurs ou des graphistes car, avec l'assistance de l'intelligence artificielle, on peut tout créer sur l'interface », insiste le présentateur qui a démontré en direct les fonctionnalités du logiciel. C'est une solution tout en un, d'après toujours les explications. Il réunit en une même interface les commandes, les écritures comptables, la gestion de stock, la gestion des points de vente, les codes-barres, le suivi des échanges avec les clients, la facturation, le paiement par virement et la planification des activités.