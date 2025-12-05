Madagascar: Faux et usage de faux - Un directeur d'école écroué à Toliara

Le directeur de l'école primaire publique (EPP) d'Anketa à Toliara est en mandat de dépôt. Avec lui, le responsable de l'association chargée de la transparence des caisses écoles (Feffi) au niveau de la circonscription scolaire (Cisco) de Toliara I. Ils sont inculpés pour faux et usage de faux dans la facturation du transport des manuels scolaires.

À chaque début de l'année scolaire, les établissements publics reçoivent des manuels scolaires venant du ministère de l'Éducation nationale. Une ligne de crédit est allouée pour chaque établissement afin d'assurer le transport de ces outils qui partent du centre de la Cisco de Toliara I vers les écoles.

« Le directeur de l'EPP d'Anketa a utilisé une fausse facture qu'il a présentée à l'administration. Alors que ces manuels ont été transportés sur de simples calèches de marchandises, il a pourtant présenté une facture venant d'un transporteur de véhicule de location. Le numéro du véhicule ne correspond pas à celui écrit sur la carte grise », détaille une source.

Un membre de l'association Feffi a dénoncé le cas auprès du Bianco qui a saisi le Pôle anti-corruption de Fianarantsoa. « C'est une affaire correctionnelle. Nous dénonçons le caractère non conventionnel de la démarche. Nous demandons à ce que notre directeur soit relâché », lance un enseignant à l'EPP d'Anketa. D'autres enseignants entament une grève et ont refusé de travailler depuis mardi jusqu'à ce que leur directeur et le responsable Feffi sortent de prison.