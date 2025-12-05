Congo-Kinshasa: La commune de Bandalungwa souffle ses 70 bougies

La commune de Bandalungwa fête ce lundi 8 décembre ses 70 ans d'existence. Plusieurs activités sont prévues pour marquer cette journée, notamment un grand carnaval populaire qui débutera dans les artères principales de la municipalité avant de s'achever au terrain municipal de Bandalungwa, où se dérouleront des animations, des concerts et diverses activités culturelles.

Au cœur de cette organisation, la structure Gibecière Event joue un rôle essentiel. Du carnaval à la grande rencontre culturelle au terrain municipal, elle entend offrir à la population un moment exceptionnel où tradition et innovation se croisent pour célébrer la commune comme il se doit.

Pour le coordonnateur de Gibecière Event, Joël Kala, cette célébration est avant tout un acte d'unité des Ndalois (NDLR : habitants de la commune de Bandalungwa).« Le but de cette organisation est d'unir les habitants autour d'un événement qui valorise la jeunesse, la culture et le développement local », a-t-il déclaré.

Il rappelle que ces 70 ans ne sont plus seulement une commémoration : c'est une histoire, une identité vivante et une fierté commune.« C'est aussi montrer que Bandalungwa n'est pas seulement une commune festive, mais un espace d'opportunités, de talents et d'initiatives. Nous voulons renforcer le sentiment d'appartenance, motiver la jeunesse et relancer l'image de la commune à l'échelle de toute la ville », a renchéri Joël Kala.

D'une superficie de 628 hectares, soit 6,28 km², la commune de Bandalungwa est limitée :

au Nord par les communes de Bumbu et Selembao,

au Sud par le camp militaire Kokolo ainsi que les communes de Kintambo et Ngaliema,

à l'Est par la commune de Kintambo et le camp Luka,

à l'Ouest par les communes de Ngiri-Ngiri et Kasa-Vubu.