Congo-Kinshasa: Relocalisation de plus de 40 000 réfugiés Sud-Soudanais en Ituri pour raisons sécuritaires

Plus de 40 000 demandeurs d'asile Sud-Soudanais fuient les violences au district Sud-Soudanais de Morobo, sont relocalisés par la Commission Nationale pour les Réfugiés, (CNR), avec le concours des autorités locales d'Aru en Ituri, pour des raisons sécuritaires.

Cette opération de relocalisation, lancée le 1er décembre 2025, transfère ces réfugiés arrivés en avril depuis la frontière vers le site d'Adoumi dans la chefferie de Kakwa, à une quarantaine de kilomètres d'Opepeni.

Ce site offre des écoles, de l'eau potable et des structures sanitaires, améliorant leurs conditions humanitaires précaires. Les partenaires incluent les autorités locales, le HCR et Médecins Sans Frontières-Suisse, en conformité avec les conventions internationales.

Contexte et enjeux

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces réfugiés Sud-Soudanais vivaient dans des zones sans infrastructures près de la frontière RDC-Soudan du Sud, exposés à des tensions communautaires et aux groupes armés transfrontaliers. Le déplacement vise à protéger les réfugiés et à soulager les communautés locales vulnérables, comme l'explique Karim Adidi, responsable CNR à Aru. Cette mesure réduit les risques sécuritaires et favorise une vie plus digne dans un environnement stable.