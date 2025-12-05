Congo-Kinshasa: Analyse de l'accord de paix RDC-Rwanda

L'Accord de Washington a été signé, sous l'égide du président américain Donald Trump, ce jeudi 4 décembre 2025 par les présidents de la RDC, Félix Tshisekedi, et du Rwanda, Paul Kagame.

Cet accord, qui s'appuie sur la Déclaration de principes signée le 25 avril 2025, comprend des dispositions sur notamment :

-Le respect de l'intégrité territoriale. Les deux pays s'engagent à respecter mutuellement leur intégrité territoriale et à s'abstenir de tout acte d'agression ou de soutien à des groupes armés. Ils conviennent de cesser toute hostilité, y compris en s'abstenant de soutenir ou tolérer des incursions ou actes menaçant la paix, la souveraineté ou l'intégrité territoriale de l'autre.

-Le désengagement, le désarmement. D'un côté, la RDC s'engage à neutraliser complètement les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR). De l'autre, le Rwanda se doit de retirer ses militaires du territoire congolais.

-Un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire, les deux parties se conviennent de mettre en place un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité pour assurer la surveillance et la mise en œuvre de ces engagements.

Aux termes de cet accord, un cadre d'intégration économique régionale sera lancé dans les trois mois, visant à développer le commerce, les investissements et la transparence dans l'exploitation des ressources naturelles.