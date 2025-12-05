Afrique de l'Ouest: Collège des chefs d'Etat de la Confédération AES - Le comité national du Mali fait le point des préparatifs

Bamako abritera, les 22 et 23 décembre 2025, la deuxième session du Collège des chefs d'Etat de la Confédération des Etats du Sahel (AES). C'est dans cette dynamique que s'est tenue, ce jeudi 4 décembre 2025, la réunion du Comité de pilotage du comité national AES, sous la présidence du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga.

Le comité de pilotage du comité national AES est chargé de veiller à la bonne mise en œuvre des instructions de la Confédération. Il s'agissait, au cours de cette session, de faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs techniques et organisationnels des prochaines instances confédérales. La session du Collège des chefs d'Etat de la Confédération des Etats du Sahel sera précédée de la session confédérale du Conseil des ministres de la Confédération des Etats du Sahel, qui se réunira pour la première fois à Bamako, les 20 et 21 décembre 2025.

Il est également prévu une réunion des hauts fonctionnaires de la Confédération, à laquelle participeront, du 15 au 18 décembre 2025, les experts des trois piliers : défense et sécurité, diplomatie et développement. Au regard de l'envergure de l'événement, le Premier ministre a donné des instructions fermes : « Nous devrons relever le défi d'une organisation réussie, mieux, d'une organisation exemplaire de cette rencontre capitale de notre jeune Confédération ».

Le chef du gouvernement a félicité les membres du gouvernement pour leur engagement dans la mise en œuvre des actions de la Feuille de route de l'An I de l'AES, sous la Présidence du général d'Armée Assimi Goïta, Président de la Transition, chef de l'Etat. Il a enfin rappelé que cette session constitue un moment décisif pour la région. Un rendez-vous où se conjuguent aspirations communes, responsabilités partagées et volonté collective de bâtir un avenir plus stable et plus prospère.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres