Sénégal: Commercialisation de l'arachide - La campagne démarre lundi

Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, a informé que la campagne de commercialisation arachidière va démarrer, au plus tard, le lundi 8 décembre 2025 sur toute l'étendue du territoire national.

Il a fait l'annonce, hier, jeudi 4 décembre, en marge de la cérémonie d'inauguration d'une serre phytopathologique d'amélioration des cultures de la direction de l'Institut national de recherches agricoles de Bambey. Le ministre a donné les raisons qui ont retardé la disponibilité de l'arrêté officiel fixant la date de démarrage de la campagne aujourd'hui, vendredi.

Selon lui, la date officielle est prévue le 5 décembre 2025, mais il reste la contresignature du ministre de l'Industrie et du Commerce, pour que le document soit valable. « Je suis sûr que mon collègue va le signer. La campagne va démarrer soit ce vendredi 5 (aujourd'hui, Ndlr), soit le lundi 8 décembre 2025 », a-t-il fait savoir. Mabouba Diagne a indiqué que l'État a décidé de ne plus subventionner les semences écrémées. Selon lui, cette mesure s'inscrit dans la logique de satisfaire les besoins des producteurs qui préfèrent avoir plus d'engrais que de semences.

« Nous allons maintenant privilégier les investissements en accompagnant les agriculteurs à avoir plus de rendements et à cultiver 12 mois sur 12. Pour y arriver, nous allons augmenter les forages, accélérer la mécanisation et accroître la subvention des engrais », a déclaré le ministre.