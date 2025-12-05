Sénégal: Budget 2026 - Plus de 81 milliards FCFA alloués au ministère de la Communication

L'Assemblée nationale a adopté, ce jeudi soir, le projet de budget 2026 du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, à l'issue d'un vote largement favorable. Sur les 165 députés inscrits, 135 ont participé au scrutin -- dont 11 par procuration --, avec 132 voix pour, une contre et deux abstentions.

Pour l'exercice 2026, les autorisations d'engagement (AE) du ministère sont fixées à 85 157 322 407 FCFA, tandis que les crédits de paiement (CP) atteignent 81 063 116 254 FCFA. Ces ressources devraient permettre de renforcer la gouvernance du secteur, d'appuyer la transformation de l'écosystème de la communication et d'accélérer les initiatives liées à la souveraineté et à l'économie numériques.

Le budget est structuré autour de trois programmes prioritaires.

Le Programme 1, consacré au pilotage, à la coordination et à la gestion administrative, bénéficie d'une enveloppe de 633 143 691 FCFA en AE comme en CP.

Le Programme 2, dédié à la transformation de l'écosystème de la communication, reçoit 13 577 328 362 FCFA en AE et 13 527 328 362 FCFA en CP.

Enfin, le Programme 3, axé sur la gouvernance et la souveraineté numériques, absorbe la plus grande part des ressources, avec 37 776 322 144 FCFA en AE et 33 791 015 991 FCFA en CP.

Au cours de la séance, le ministre Aliou Sall a réitéré les ambitions du gouvernement de moderniser les infrastructures numériques et de consolider la place du Sénégal dans l'économie digitale.