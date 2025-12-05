Sénégal: Tambacounda - Un atelier pour prévenir les risques routiers et sécuritaires

Dans le cadre du programme Senresilience2, financé par l'Union européenne, porté par Konrad Adenauer et mis en œuvre par l'organisation non gouvernementale (Ong) Taataan, un atelier dédié au renforcement des capacités sur la prévention routière s'est tenu ce jeudi 4 décembre à Tambacounda.

La rencontre, qui a réuni autorités locales, acteurs communautaires, éleveurs, transporteurs et partenaires, a pour but de prévenir les risques routiers et sécuritaires, a soutenu le préfet de Tambacounda, Alioune Badara Mbengue, venu présider les travaux. Il a en effet permis d'aborder deux thématiques majeures : la sécurité collaborative et la sécurité routière.

L'autorité préfectorale a rappelé l'importance stratégique de la sécurité routière dans une région carrefour comme Tambacounda, frontalière avec trois pays et traversée quotidiennement par un flux élevé de camions. « Il y a un nombre important de poids lourds qui circulent chaque jour dans la commune. En cette période scolaire, la sécurité de nos enfants est particulièrement menacée. C'est une problématique récurrente au niveau du conseil municipal », a-t-il souligné.

Concernant la sécurité collaborative, M. Mbengue a invité les populations à adopter une attitude proactive, notamment en signalant aux autorités tout comportement suspect de personnes inconnues, afin de renforcer la prévention.

Pour sa part, le consultant de l'Ong Taatan, Alioune Badara Diop, a expliqué que l'objectif de l'atelier était d'identifier les difficultés propres à chaque collectivité locale en matière de sécurité routière. Selon lui, bien que le Sénégal connaisse quelques risques en matière de sécurité, l'essentiel est « d'oeuvrer à ce que ces risques ne deviennent pas des menaces ».

Cela passe, dit-il, par une bonne information des populations et une sensibilisation accrue sur l'importance de la collaboration citoyenne dans la prise en charge des enjeux sécuritaires. L'atelier s'inscrit dans une dynamique participative visant à renforcer la résilience locale face aux risques sécuritaires et à promouvoir une culture de prévention au sein des communautés.