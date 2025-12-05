Sénégal: Tirage Coupe du monde 2026 - Le meilleur et le pire tirage pour les Lions du Sénégal

Ce vendredi 5 décembre à 17 heures GMT, au prestigieux Kennedy Center de Washington, les Lions découvriront leurs adversaires du Mondial 2026. Placés dans le chapeau 2, ils rêvent déjà d'un tirage favorable... sous le regard du président américain Donald Trump.

La FIFA a vu les choses en grand pour cette édition : 48 équipes seront alignées, contre 32 en 2022. À ce jour, 42 sélections sont déjà qualifiées, et les six dernières places seront attribuées via les barrages européens et intercontinentaux.

Un Sénégal bien placé... sur le papier

Avec sa 19e place au classement FIFA de novembre 2025, le Sénégal arrive avec un profil crédible. Les Lions sont supérieurs à une grande partie des adversaires potentiels, ce qui leur donne un vrai avantage pour hériter d'un tirage abordable, sans pression ni adversaire de très haut niveau dès le début. Les Lions veulent écrire à nouveau leur histoire en coupe du monde sous les ordres de Pape Thiaw. Pourquoi ne pas faire mieux qu'en 2002, quand ils avaient atteint les quarts de finale ? Mais pour cela, il faudra d'abord éviter les ogres du chapeau 1.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le meilleur tirage possible

Un tirage clément pourrait ressembler à ceci : Canada (27e FIFA), Sénégal, Haïti (84e FIFA) et Ouzbékistan (50e FIFA). Le Canada - pays hôte serait alors la tête de série la plus accessible du tournoi, très loin du niveau de nations comme le Brésil, l'Argentine ou l'Espagne. Dans ce contexte, le Sénégal pourrait jouer les premiers rôles du groupe et viser une qualification en terminant dans le top 2.

Autre scénario rêvé : États-Unis (14e FIFA), Sénégal, Qatar (51e FIFA) et Curaçao (82e FIFA). Avec un seul adversaire plus haut au classement, et deux nations en développement sur la scène mondiale, le Sénégal disposerait d'un cadre rassurant pour entamer la compétition, capitaliser sur les premières journées et assurer une place en seizièmes sans prise de risque excessive.

Dans ces deux hypothèses USA ou Canada en tête de poule les Lions seraient idéalement placés pour décrocher au moins l'une des deux places qualificatives pour les 8e de finale.

Le pire tirage pour les Lions

Dans un scénario difficile, le Sénégal pourrait tomber dans un groupe du genre : Argentine - Sénégal - Norvège - un barragiste européen. L'Argentine (2e FIFA), championne du monde en titre avec comme guide Lionel Messi, serait évidemment un favori redoutable. Derrière, une Norvège (29e) portée par des talents comme Haaland et Sørloth, plus un qualifié des barrages européens - potentiellement l'Italie, la Turquie ou la Suède. Dans ce groupe, chaque point se jouerait dans la douleur, et une qualification relèverait d'un exploit.

Autre tirage redoutable : Espagne - Sénégal - Écosse - un barragiste européen. L'Espagne (1ᣴe FIFA), référence du jeu de possession, serait un adversaire de taille. L'Écosse (36e), rude et tactique, resterait un adversaire pas simple à jouer. Ajoutez un qualifié des barrages européens - comme le Pays de Galles, l'Ukraine, la Slovaquie ou l'Irlande - et le Sénégal se retrouverait dans un groupe serré, où tout se jouerait sur le fil.

Avec 48 équipes réparties en douze groupes de quatre, le Mondial 2026 offrira 16 places supplémentaires en phase finale. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes accéderont aux seizièmes de finale

un tour supplémentaire avant les phases à élimination directe, qui démarraient jusqu'à présent aux huitièmes. Pour soulever le trophée, le futur champion jouera huit matchs au total, contre sept en 2022.

La composition des chapeaux

Les 48 équipes seront réparties en quatre chapeaux, selon leur classement FIFA. Le Sénégal, à la 19e place mondiale, figure donc dans le chapeau 2. Les trois pays hôtes du Mondial sont automatiquement placés dans le chapeau 1, aux côtés des grandes nations mondiales :

Chapeau 1 (têtes de poule) : France, Canada, Mexique, États-Unis, Espagne, Argentine, Angleterre, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Belgique, Allemagne

Chapeau 2 : Croatie, Maroc, Colombie, Uruguay, Suisse, Japon, Sénégal, Iran, République de Corée, Équateur, Autriche, Australie

Chapeau 3 : Norvège, Panama, Égypte, Algérie, Écosse, Paraguay, Tunisie, Côte d'Ivoire, Ouzbékistan, Qatar, Afrique du Sud