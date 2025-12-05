Afrique: Tirage Coupe du monde 2026 - Une nouvelle règle de la FIFA suscite la polémique

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 se tiendra ce vendredi à 17h à Washington. Pour la première fois, l'instance mondiale a instauré une règle susceptible de protéger les quatre meilleures nations du classement FIFA.

Comme à chaque Coupe du monde, le classement FIFA détermine la composition des chapeaux. Les quatre premières nations au classement -Argentine, Angleterre, France et Espagne sont ainsi intégrées dans le chapeau 1. Cette position leur confère un avantage de taille: elles ne pourront pas s'affronter lors de la phase de groupes et éviteront les autres géants du football dès leur entrée dans la compétition.

Pour garantir un équilibre sportif plus marqué, la FIFA souhaite éviter que les équipes les mieux classées soient éliminées prématurément. Pour cela, elle a instauré un principe inédit : les quatre meilleures nations du classement FIFA ne pourront pas se rencontrer avant les demi-finales du Mondial 2026 , et les deux équipes les mieux classées ne pourront s'affronter qu'en finale, à condition qu'elles terminent toutes premières de leur groupe.

Cette disposition vise à offrir un parcours plus fluide aux favoris et à maximiser les chances de voir se jouer, lors des derniers matchs, les affiches les plus attendues du tournoi. Mais cette protection n'est pas une garantie absolue. Si une nation du top 4 venait à terminer deuxième de son groupe, les cartes seraient redistribuées. Dans ce cas, un choc majeur pourrait survenir dès les huitièmes ou les quarts de finale.

Les favoris restent donc sous pression dès les premiers matchs : la moindre contre-performance pourrait briser le scénario idéal imaginé par la FIFA. Pour l'instance internationale, cette règle vise à récompenser la constance et les performances durables des équipes, tout en assurant au public et aux diffuseurs des affiches de prestige lors des dernières phases du tournoi.

Cependant, certains estiment qu'elle confère un avantage excessif aux quatre premières nations du classement FIFA - Espagne, Argentine, France et Angleterre - déjà favorisées par leur statut de tête de série lors du tirage.