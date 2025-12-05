Togo: Dix ans de réforme locale

Le Programme bonne gouvernance et décentralisation (ProdeG) a achevé vendredi sa quatrième et dernière phase, marquant la fin d'un cycle de plus de dix ans consacré à soutenir la décentralisation au Togo et à renforcer les collectivités territoriales.

Cette étape finale a réuni les acteurs impliqués dans le projet, l'occasion de dresser un bilan largement positif d'un chantier entamé en 2013 sous l'impulsion du gouvernement, avec l'appui technique et financier de la coopération allemande (GIZ).

En une décennie, le ProdeG a profondément transformé le paysage local. Le programme a permis de renforcer les compétences des exécutifs communaux grâce à des formations adaptées, d'accompagner l'élaboration de documents de planification stratégique et de soutenir la mise en place d'institutions clés comme le Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales ou encore l'Agence nationale de Formation et de Conseil aux Collectivités Territoriales.

Ces efforts ont amélioré la gestion financière des municipalités, professionnalisé les administrations locales et contribué à une meilleure qualité des services publics offerts aux populations.

Présent à la cérémonie, l'ambassadeur d'Allemagne au Togo, Claudius Fischbach, a salué un programme « structurant » et promis la poursuite de l'engagement allemand dans la décentralisation.

« L'Allemagne continuera d'accompagner le Togo pour un développement local durable et harmonieux », a assuré le diplomate. Il a annoncé qu'un nouveau projet sera lancé en février 2026 pour consolider les acquis et renforcer davantage le développement local.

Partenaire stratégique depuis une décennie, l'Allemagne renouvelle ainsi sa confiance au Togo, tandis que les collectivités locales s'apprêtent à capitaliser sur les outils, compétences et structures mis en place grâce à la coopération allemande.