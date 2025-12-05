Togo: Dix ans de réforme locale

5 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Le Programme bonne gouvernance et décentralisation (ProdeG) a achevé vendredi sa quatrième et dernière phase, marquant la fin d'un cycle de plus de dix ans consacré à soutenir la décentralisation au Togo et à renforcer les collectivités territoriales.

Cette étape finale a réuni les acteurs impliqués dans le projet, l'occasion de dresser un bilan largement positif d'un chantier entamé en 2013 sous l'impulsion du gouvernement, avec l'appui technique et financier de la coopération allemande (GIZ).

En une décennie, le ProdeG a profondément transformé le paysage local. Le programme a permis de renforcer les compétences des exécutifs communaux grâce à des formations adaptées, d'accompagner l'élaboration de documents de planification stratégique et de soutenir la mise en place d'institutions clés comme le Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales ou encore l'Agence nationale de Formation et de Conseil aux Collectivités Territoriales.

Ces efforts ont amélioré la gestion financière des municipalités, professionnalisé les administrations locales et contribué à une meilleure qualité des services publics offerts aux populations.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Présent à la cérémonie, l'ambassadeur d'Allemagne au Togo, Claudius Fischbach, a salué un programme « structurant » et promis la poursuite de l'engagement allemand dans la décentralisation.

« L'Allemagne continuera d'accompagner le Togo pour un développement local durable et harmonieux », a assuré le diplomate. Il a annoncé qu'un nouveau projet sera lancé en février 2026 pour consolider les acquis et renforcer davantage le développement local.

Partenaire stratégique depuis une décennie, l'Allemagne renouvelle ainsi sa confiance au Togo, tandis que les collectivités locales s'apprêtent à capitaliser sur les outils, compétences et structures mis en place grâce à la coopération allemande.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.