Togo: Un projet régional pour sécuriser les corridors maritimes voit le jour à Lomé

5 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Plus de 100 représentants d'institutions togolaises, de ports de la région, d'organisations internationales et d'acteurs privés se sont réunis à Lomé pour le lancement de SCOPE Africa, un projet régional dédié à la sécurité et à la performance portuaires.

L'événement s'est tenu en présence de Stanislas Baba, ministre conseiller et secrétaire général du gouvernement.

Financé par l'Union européenne à plus de 7,8 milliards de FCFA (12 millions d'euros) pour une durée de quatre ans, et mis en œuvre par Expertise France et Enabel, SCOPE Africa vise à renforcer la sûreté et la résilience des principaux ports situés sur les corridors prioritaires identifiés par l'Union Africaine et la stratégie Global Gateway.

Les ports concernés incluent : Lomé, Douala, Kribi, Praia, Pointe-Noire, Abidjan, Libreville, Monrovia, Lagos et Dakar.

Durant deux jours, panels, débats et sessions techniques ont permis de clarifier les piliers du projet :

mise en conformité avec les normes internationales ;

renforcement des capacités de gestion de crise ;

formation et professionnalisation des acteurs portuaires ;

coopération régionale renforcée ;

consolidation de plateformes régionales.

Une visite technique du Port Autonome de Lomé a illustré les enjeux abordés lors du séminaire. Autre moment clé : la signature d'un protocole d'accord entre SCOPE Africa et la Regional Maritime University d'Accra, qui intensifie la coopération en matière de formation maritime.

À l'issue de la rencontre, les participants ont réaffirmé leur engagement à travailler ensemble pour améliorer la sécurité, la performance et la compétitivité des corridors maritimes d'Afrique de l'Ouest et du Centre.

