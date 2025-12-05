Togo: Polémique à vide

5 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

À quelques jours de l'ouverture du 9e Congrès panafricain à Lomé (8-12 décembre), l'Alliance nationale pour le changement (ANC) de Jean-Pierre Fabre s'est illustrée par une nouvelle charge contre le gouvernement. Le parti dénonce une prétendue "récupération" du panafricanisme.

Pour l'ANC, un tel événement ne devrait pas être organisé au Togo, imputant au régime les violences post-électorales de 2005. Un argument que l'opposition ressort régulièrement, sans tenir compte des évolutions institutionnelles, des enquêtes ultérieures ni du fait que la participation de personnalités internationales ne constitue pas un soutien politique explicite.

Alors que le Congrès vise surtout à rassembler chercheurs, décideurs et acteurs du continent autour de priorités communes, la polémique lancée par l'ANC apparaît pour beaucoup comme une tentative de raviver des débats anciens, sans proposer d'alternative concrète.

Le gouvernement, de son côté, poursuit les préparatifs d'un événement qui ambitionne de renforcer la place du Togo dans les forums africains.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.