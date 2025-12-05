Togo: Débat budgétaire local

5 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Les communes entrent à leur tour en période de débats d'orientation budgétaire. Jeudi, la municipalité d'Agoènyivé 1 a présenté son bilan et ses priorités pour l'année à venir.

Sur un budget d'investissement de 567 millions de Fcfa, la municipalité affiche plus de 50% de réalisations à fin septembre, un niveau qu'elle espère améliorer d'ici décembre. Les investissements ont surtout ciblé les besoins sociaux, notamment la construction et la réhabilitation d'une pédiatrie, ainsi que l'aménagement de voiries pour fluidifier la circulation.

Pour Péyébinesso Limaziè, adjoint au maire, l'exercice est essentiel : « C'est un moment clé de la gouvernance locale. Il renforce la confiance avec les citoyens et nous aide à identifier nos insuffisances pour proposer des solutions crédibles. »

Agoènyivé 1 est l'une des communes urbaines situées dans la préfecture d'Agoènyivé, intégrée au Grand Lomé. Depuis la mise en oeuvre de la décentralisation, elle fait partie des collectivités locales les plus dynamiques et les plus peuplées de la capitale.

