Ile Maurice: Nouveau départ pour les détenus

5 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Keshav Shreedam

Le Mauritius Prison Service se modernise avec l'inauguration, le mercredi 3 décembre, du Rehabilitation and Reintegration Centre dans la prison de Petit-Verger, à Pointe-aux-Sables. La cérémonie s'est déroulée en présence de la Secretary for Home Affairs au Prime Minister's Office, Kan Oye Fong Weng-Poorun, et du commissaire des prisons, Dev Jokhoo.

Premier centre pénitentiaire entièrement dédié à la réhabilitation, l'établissement accueillera dans un premier temps une cinquantaine de détenus. Ils seront engagés dans un programme de six mois, construit autour d'un accompagnement thérapeutique, du traitement de l'addiction et d'un parcours de développement personnel.

Détoxification médicale, counselling, modules comportementaux, alphabétisation, formation professionnelle et préparation au retour dans la société composent ce dispositif pensé pour lutter à la fois contre la dépendance et la récidive.

Dix officiers formés, épaulés par des psychologues, des facilitateurs et plusieurs organisations non gouvernementales partenaires, assureront le suivi quotidien des participants. Une mobilisation que Kan Oye Fong Weng-Poorun a saluée, y voyant «un symbole de transformation» et le signe d'un changement profond dans la culture pénitentiaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avec un taux de récidive qui avoisine les 70 % et 434 détenus confrontés à l'addiction, elle a insisté sur la nécessité d'une action collective, incluant familles, institutions et secteur privé (le privé sera sollicité pour offrir des opportunités d'emploi aux ex-détenus). Le commissaire Jokhoo a, lui, rappelé que dignité, espoir et seconde chance sont désormais les piliers de la stratégie carcérale. «Investir dans la réhabilitation, c'est investir dans l'avenir.»

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.