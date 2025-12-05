Ile Maurice: Nouveau départ pour les détenus

Le Mauritius Prison Service se modernise avec l'inauguration, le mercredi 3 décembre, du Rehabilitation and Reintegration Centre dans la prison de Petit-Verger, à Pointe-aux-Sables. La cérémonie s'est déroulée en présence de la Secretary for Home Affairs au Prime Minister's Office, Kan Oye Fong Weng-Poorun, et du commissaire des prisons, Dev Jokhoo.

Premier centre pénitentiaire entièrement dédié à la réhabilitation, l'établissement accueillera dans un premier temps une cinquantaine de détenus. Ils seront engagés dans un programme de six mois, construit autour d'un accompagnement thérapeutique, du traitement de l'addiction et d'un parcours de développement personnel.

Détoxification médicale, counselling, modules comportementaux, alphabétisation, formation professionnelle et préparation au retour dans la société composent ce dispositif pensé pour lutter à la fois contre la dépendance et la récidive.

Dix officiers formés, épaulés par des psychologues, des facilitateurs et plusieurs organisations non gouvernementales partenaires, assureront le suivi quotidien des participants. Une mobilisation que Kan Oye Fong Weng-Poorun a saluée, y voyant «un symbole de transformation» et le signe d'un changement profond dans la culture pénitentiaire.

Avec un taux de récidive qui avoisine les 70 % et 434 détenus confrontés à l'addiction, elle a insisté sur la nécessité d'une action collective, incluant familles, institutions et secteur privé (le privé sera sollicité pour offrir des opportunités d'emploi aux ex-détenus). Le commissaire Jokhoo a, lui, rappelé que dignité, espoir et seconde chance sont désormais les piliers de la stratégie carcérale. «Investir dans la réhabilitation, c'est investir dans l'avenir.»