Ile Maurice: PSAC, NCE et accès au secondaire - Le gouvernement fixe le cap de la réforme

Le ministère de l'Éducation a, dans un communiqué, annoncé une nouvelle étape majeure dans la transformation du système éducatif. Dans le cadre de l'élaboration de son prochain plan stratégique, l'une des priorités consiste à revoir en profondeur le mode d'admission des élèves dans les établissements secondaires, un enjeu particulièrement sensible en raison de la forte compétition qui perdure depuis plusieurs années.

À la suite des Assises de l'Éducation tenues en 2025, deux propositions clés ont émergé pour repenser l'accès au secondaire. La première vise à admettre les élèves en Grade 7 dans les écoles nationales et régionales sur la base du PSAC, tout en abolissant le National Certificate of Education (NCE). La seconde maintient le NCE, mais introduit une admission en Grade 10 dans les écoles nationales selon un dispositif revu.

Dans les deux scénarios, l'accès à une école régionale en Grade 7 serait garanti pour tous et les élèves nécessitant un soutien supplémentaire se verraient proposer une place dans le Foundation Programme in Literacy, Numeracy and Skills.

Environ 2 400 élèves pourraient intégrer l'un des 21 établissements nationaux, selon leur performance et le choix des parents. Le ministère propose également une nouvelle structure de notation du PSAC dans le cadre de la première option, tandis que la seconde maintient le barème actuel. Par ailleurs, les écoles nationales pourraient, au choix, fonctionner en modèle mixte ou non-mixte.

Pour finaliser son plan stratégique, le ministère lancera une vaste consultation publique du 8 décembre 2025 au 20 janvier 2026. Les partenaires éducatifs seront consultés et un questionnaire en ligne sera bientôt mis à disposition afin de recueillir l'avis de la population.