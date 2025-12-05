Afrique Centrale: Thérèse Kayikwamba à propos de l'accord RDC-Rwanda - « Nous sommes conscients des grandes attentes des Congolais »

5 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, affirme que le Gouvernement est conscient des attentes des Congolais au lendemain de la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, sous la médiation américaine, jeudi 04 décembre à Washington aux USA.

Lors d'une conférence de presse tenue directement après la signature de cet accord, elle a souligné que la population aspire notamment à la cessation des hostilités dans l'Est de la RDC, une région minée par plus de 30 ans de conflits armés.

M Kayikwamba a salué la mobilisation américaine et d'autres dirigeants ayant soutenu les efforts diplomatiques aboutissant à la signature, déclarant que :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous savons qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à ces accords et comment ils vont prendre forme de manière concrète, évidemment. Nous devons retenir quand même qu'il y a eu une forte mobilisation, surtout du côté des États-Unis d'Amérique, de voir comment ces efforts diplomatiques qui ont été menés pouvaient être couronnés par un document contraignant pour toutes les parties et qui va justement jeter les bases pour, nous l'espérons, une paix durable dans l'Est de la RDC mais aussi de manière plus large dans la région des Grands Lacs, et de cette manière aussi ouvrir la perspective vers une réconciliation des peuples, un rapprochement des peuples, mais aussi une plus grande intégration économique. »

Elle a insisté sur le fait que ce processus se fera de manière graduelle, construit avec sérieux, temps et rigueur, tant dans la région que dans d'autres contextes.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.