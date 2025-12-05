La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, affirme que le Gouvernement est conscient des attentes des Congolais au lendemain de la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, sous la médiation américaine, jeudi 04 décembre à Washington aux USA.

Lors d'une conférence de presse tenue directement après la signature de cet accord, elle a souligné que la population aspire notamment à la cessation des hostilités dans l'Est de la RDC, une région minée par plus de 30 ans de conflits armés.

M Kayikwamba a salué la mobilisation américaine et d'autres dirigeants ayant soutenu les efforts diplomatiques aboutissant à la signature, déclarant que :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous savons qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à ces accords et comment ils vont prendre forme de manière concrète, évidemment. Nous devons retenir quand même qu'il y a eu une forte mobilisation, surtout du côté des États-Unis d'Amérique, de voir comment ces efforts diplomatiques qui ont été menés pouvaient être couronnés par un document contraignant pour toutes les parties et qui va justement jeter les bases pour, nous l'espérons, une paix durable dans l'Est de la RDC mais aussi de manière plus large dans la région des Grands Lacs, et de cette manière aussi ouvrir la perspective vers une réconciliation des peuples, un rapprochement des peuples, mais aussi une plus grande intégration économique. »

Elle a insisté sur le fait que ce processus se fera de manière graduelle, construit avec sérieux, temps et rigueur, tant dans la région que dans d'autres contextes.