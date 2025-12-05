Congo-Kinshasa: Déplacements massifs de la population de Ruzizi à la suite des combats M23-FARDC

5 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La cité de Luvungi dans la plaine de la Ruzizi, au Sud-Kivu, est vidée de sa population depuis le matin du vendredi 4 décembre 2025. Des sources locales concordantes estiment qu'environ 80% des habitants se dirigent vers la localité de Sange, puis la ville d'Uvira plus au sud, avec l'intention de traverser vers le Burundi. Ils tentent de se mettre à l'abri des combats qui opposent depuis trois jours les rebelles de l'AFC-M23 aux Forces armées de la RDC (FARDC).

La population fuit massivement Luvungi en raison des obus tirés depuis Kamanyola et Katogota frappant la cité ; alors que les combats s'intensifient entre les belligérants pour le contrôle de la zone.

Des témoins rapportent que trois personnes ont été blessées, dont une personne âgée, un enfant et une femme. La frontière burundaise de Rubenga, proche de Luvungi, a déjà été fermée, déplorent des notables locaux.

Kamanyola et Katogota font, depuis trois jours, l'objet d'intenses combats, l'AFC-M23 renforçant ses positions dans la partie nord : tandis que les FARDC font de même dans la partie sud. Cette situation humanitaire fragile suscite une inquiétude croissante dans la région.

