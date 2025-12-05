Afrique Centrale: Trêve des combats au Nord-Kivu, 24h après la signature de l'accord de paix RDC-Rwanda

5 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Vingt-quatre heures après l'entérinement de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, sous l'égide du président américain Donald Trump, les armes se sont tues ce vendredi 5 décembre sur les lignes de front du Nord-Kivu.

Dans les territoires de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, ainsi qu'une partie de Walikale et Lubero, les acteurs locaux espèrent que ces engagements se traduiront rapidement par un cessez-le-feu effectif.

Cependant, certains demeurent sceptiques, pointant la présence renforcée des troupes sur les lignes de front et la méfiance persistante entre belligérants, qui jettent le doute sur la mise en oeuvre réelle des accords.

« Tant que les troupes ne respectent pas réellement le cessez-le-feu, ces engagements resteront hypothétiques », confient des sources locales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Des sources locales rapportent que la crise humanitaire demeure alarmante. La population continue de payer un lourd tribut face aux destructions d'infrastructures, millions de déplacés et communautés déracinées causées par quatre ans de guerre menée par l'AFC-M23 dans les provinces du Nord et Sud-Kivu.

L'accord, négocié plusieurs mois avec l'appui des États-Unis, du Qatar et de l'Union africaine, suscite à la fois espoirs et doutes dans une région meurtrie. Depuis le début de l'année, les villes de Goma, Bukavu et plusieurs villages demeurent sous occupation des rebelles de la coalition AFC-M23.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.