Sénégal: Saint-Louis - Saisie de produits impropres à la consommation d'une contrevaleur estimée à plus de 2,6 millions FCFA

La Brigade régionale d'Hygiène de Saint-Louis a mené, jeudi dernier, une vaste opération de saisie de produits alimentaires périmés et frauduleusement reconditionnés. Cette intervention a été déclenchée à la suite d'un signalement en provenance de Richard-Toll, qui faisait état de la présence, sur le marché, de café Touba impropre à la consommation.

La Brigade a ainsi saisi un important lot de café Touba, de piment et de pâte d'arachide frauduleusement remis en circulation. Selon le Capitaine Alassane Diallo, chef de la Brigade régionale d'Hygiène, l'alerte a permis de remonter jusqu'à une unité située à Ndiebène Gandiol, où des produits périmés étaient toujours commercialisés.

« Hier, on nous a signalé un produit qui circulait sur le marché et qui est impropre à la consommation. Ce produit, c'est le café Touba, consommé pratiquement quotidiennement par les Sénégalais », a-t-il expliqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur place, les agents ont découvert un stock conséquent : 480 caisses de café Touba, 20 caisses de piment et 10 pots de pâte d'arachide d'un kilo. La valeur marchande de cette saisie est estimée à 2 640 000 FCFA. Le Capitaine Diallo a précisé que le responsable de l'unité avait tenté de dissimuler l'état réel des produits. « Le produit était périmé depuis novembre 2025. Pour pouvoir le vendre, il a fraudé en changeant la date de péremption, la repoussant à novembre 2026. Ce n'est pas normal, c'est une fraude », a-t-il dénoncé.

Face à cette infraction, les agents ont immédiatement retiré les marchandises du circuit commercial. « Nous avons procédé à la saisie de tous ces produits, qui seront détruits convenablement, en respectant toutes les mesures », a assuré le chef de la Brigade d'Hygiène.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte continue contre la vente de produits alimentaires dangereux, un phénomène qui met en péril la santé publique dans la région.