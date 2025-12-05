Des décideurs publics et investisseurs africains se sont retrouvés autour d'une même ambition : faire de la Côte d'Ivoire un pôle industriel de référence sur le continent.

Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Kobenan Kouassi Adjoumani, représentant le Premier ministre, Robert Beugré Mambé, a procédé, le 4 décembre, à Cocody, à l'ouverture du Forum «Made in Côte d'Ivoire, made for Africa».

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la 43e mission multisectorielle du Club Afrique Développement (Cad) du Groupe Attijariwafa Bank.

La Côte d'Ivoire accueille une plateforme stratégique d'échange réunissant des décideurs institutionnels, des investisseurs et des opérateurs économiques venus de plusieurs pays du continent. L'initiative s'inscrit dans la dynamique panafricaine portée par le Groupe Attijariwafa Bank et sa filiale ivoirienne, la Société ivoirienne de banque (Sib). L'ambition est de renforcer la coopération Sud-Sud et de soutenir l'essor d'un tissu industriel local compétitif.

Kobenan Kouassi Adjoumani a souligné que la tenue de ce forum en Côte d'Ivoire met en exergue les importantes potentialités économiques du pays, aujourd'hui positionné comme un hub industriel et une plateforme de production tournée vers le marché africain. Il a rappelé que cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision du Président de la République qui prône la transformation structurelle de l'économie nationale, tout en faisant de l'industrialisation un pilier fondamental.

Le ministre d'État a également relevé qu'au cours des quinze dernières années, la Côte d'Ivoire a enregistré une croissance soutenue, s'imposant comme l'une des économies les plus dynamiques du continent. Cela, avec des indicateurs macroéconomiques en amélioration constante. Il a présenté les principaux axes de l'action gouvernementale visant à renforcer l'attractivité du pays : simplification des procédures administratives ; amélioration du climat des affaires ; facilitation de l'accès au financement, notamment pour les Pme ; accélération de la transformation locale des matières premières et promotion de l'inclusion financière.

« Chaque réforme, chaque investissement public vise à créer un environnement propice à la prospérité, à l'innovation, à l'exportation et à la création de valeur », a-t-il déclaré, tout en soulignant le rôle stratégique de la Sib qu'il a qualifiée de porte d'entrée du Club Afrique Développement en Côte d'Ivoire.

Abordant le thème du forum, il a insisté sur sa portée stratégique : « Made in Côte d'Ivoire signifie produire, transformer, former et employer localement, tandis que Made for Africa traduit l'ambition de conquérir les marchés africains, de s'inscrire dans la Zlecaf et de devenir un acteur majeur de la valeur ajoutée continentale. »

Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba, a précisé que ce forum illustre la volonté de la Côte d'Ivoire de s'affirmer comme une locomotive industrielle régionale, capable de répondre aux besoins croissants du continent. Il a invité les investisseurs à saisir les opportunités offertes par le pays, véritable porte d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest et l'ensemble du marché africain.

Pour Mohamed El Ghazi, directeur général de la Sib, l'organisation de ce forum en Côte d'Ivoire est la confirmation de l'attractivité, la crédibilité et la résilience de l'économie ivoirienne. Il a encouragé les investisseurs à s'installer durablement dans le pays. Cela, en partenariat avec des acteurs locaux ou de manière indépendante, afin de créer des plateformes de production, de transformation et d'exportation à destination de l'Afrique.

Mouna K. Adiri, directrice du Club Afrique Développement du Groupe Attijariwafa Bank, s'est réjouie de la forte mobilisation des opérateurs économiques. Elle a rappelé que cette communauté panafricaine, active depuis plus de quinze ans, a permis la participation de plus de 24 000 entreprises issues de 42 pays africains et la tenue de plus de 31 000 rendez-vous d'affaires dans des secteurs clés.

Le forum, qui s'achève ce 5 décembre, a été ponctué de panels thématiques, de rencontres B2B et d'une visite du complexe industriel Transcao PK 24, confirmant la volonté de bâtir une Afrique productive, intégrée et solidaire.