Afrique: 'Les Rencontres d'Exception' consacrent l'inclusion financière comme levier de souveraineté féminine

L'hôtel Pullman de Kinshasa a accueilli le 3 décembre 2025, la 2e édition des Rencontres d'Exception, un événement majeur dédié à l'inclusion financière des femmes en République démocratique du Congo (Rdc).

Organisée par l'Association Femmes d'Exception du Congo (Fdec), cette rencontre s'inscrit dans le Plan d'actions 2023-2025 de l'organisation et porte une ambition affirmée : faire de l'autonomisation économique des femmes un pilier de la souveraineté nationale.

Placée sous le thème « Inclusion financière des femmes : levier de souveraineté économique », la rencontre a réuni un impressionnant parterre de personnalités : membres du gouvernement, gouverneur de la Banque centrale, dirigeants d'institutions financières, responsables de fonds d'appui à l'entrepreneuriat et organisations impliquées dans la finance inclusive. Une mobilisation qui témoigne de l'importance grandissante accordée à la participation économique des femmes dans le développement national.

Akinwumi Adesina honoré pour son leadership panafricain

Moment fort de l'événement : l'hommage rendu à Akinwumi Ayodeji Adesina, ancien président de la Banque africaine de développement (Bad). À travers cette distinction, la Fdec a salué son leadership visionnaire et son engagement en faveur de la finance inclusive, notamment via le programme Afawa, qui s'attaque aux inégalités d'accès au financement entre hommes et femmes. Pour les organisateurs, son apport illustre « l'excellence africaine » et son rôle majeur dans le repositionnement de la Bad comme acteur clé de la souveraineté économique du continent.

Des panels de haut niveau pour repenser la finance inclusive

Trois panels ont structuré la journée, chacun apportant une réflexion stratégique sur les leviers d'une meilleure inclusion financière : « Inclusion financière et souveraineté économique : pour une banque de développement dédiée aux femmes congolaises », un appel fort en faveur de la création d'une institution financière spécifiquement orientée vers les besoins des femmes.

« Il est temps d'engager une réflexion sur la mise en place d'une institution financière pour développer l'entrepreneuriat des femmes », a plaidé Célestin Mukeba Muntuabu, directeur général de la Cadeco. « Femmes d'Exception et inclusion financière : de la formation à l'autonomie économique », qui a souligné le rôle essentiel de la formation financière, de l'accès au crédit et de la formalisation des projets.

« Financer les ambitions féminines : accès, innovation et politiques bancaires inclusives », consacré aux innovations financières et aux politiques publiques capables de transformer durablement l'accès des femmes aux services bancaires.

Des acquis concrets : la formation et la structuration des femmes

L'un des moments symboliques de la journée a été la remise des certificats aux femmes ayant suivi les modules de gestion financière entre juin et novembre 2025. Ce geste traduit l'engagement de la Fdec à renforcer les compétences des femmes et à leur donner les outils nécessaires pour entreprendre.

Pour la conseillère au ministère du Genre, Marie-Rose Magwamboa, cette rencontre permet « d'examiner les enjeux de l'inclusion financière dans un contexte marqué par des obstacles récurrents à l'accès des femmes aux ressources financières ». Elle a salué l'intérêt manifeste des participantes, reflet d'une volonté collective de transformation.

Vers une institution financière dédiée aux femmes ?

La recommandation majeure issue de cette édition réside dans l'appel à créer une institution financière dédiée aux femmes. Ce mécanisme permettrait d'améliorer l'accès au crédit, de sécuriser l'épargne et de proposer des services adaptés aux réalités socio-économiques des femmes congolaises. Une avancée qui pourrait faire basculer l'écosystème financier vers une inclusion plus équitable.

La présidente de la Fdec, Lydie Omanga Dihandju, a rappelé que l'inclusion financière des femmes constitue « une condition essentielle à la souveraineté économique nationale », insistant sur la nécessité de réduire les inégalités et de structurer les femmes en associations pour renforcer leur pouvoir économique.

Une vision continentale et un avenir déjà en préparation

Cette 2e édition consolide le rôle de la femme comme pilier du développement durable en Rdc et en Afrique. En honorant Akinwumi Adesina, la Fdec inscrit son action dans une dynamique panafricaine de transformation économique.

L'association a par ailleurs levé le voile sur la 3e édition, prévue le 3 décembre 2026, centrée sur le thème : « Inclusion numérique des femmes » -- une thématique en phase avec les enjeux contemporains de digitalisation et d'accès aux technologies.