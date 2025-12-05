Cote d'Ivoire: Alphabétisation - Cinq « Mamies Maggi » obtiennent le CEPE haut la main

Le mercredi 26 novembre 2025, l'ambiance était à la fête à l'usine Maggi, à Yopougon zone industrielle, au nord-ouest d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Et pour cause, des commerçantes analphabètes des marchés, sélectionnées pour suivre le programme d'alphabétisation mis en œuvre depuis 2017 par Nestlé Côte d'Ivoire et l'Unesco, ont brillamment obtenu leur Certificat d'études primaires élémentaires (Cepe).

C'est donc pour les mettre en lumière et encourager les autres femmes qui hésitent à s'engager dans ce programme, que les deux partenaires ont célébré avec faste ces cinq "Mamies Maggi", dont l'âge varie entre 40 et 60 ans.

Reçues en grande pompe par le personnel de l'entreprise, avec en tête Mame Pane Sakho, directrice de la communication institutionnelle et des affaires publiques à Nestlé Côte d'Ivoire, représentant le directeur général, ces braves femmes ont savouré cette fête à elles dédiée, et ont traduit leur reconnaissance à l'entreprise et à son partenaire de téléphonie mobile pour l'opportunité qui leur est donnée de sortir de l'illettrisme.

Gnewehi Bléou Eulalie, 47 ans, première de sa promotion avec 137 points au Cepe, a su trouver les mots justes pour remercier l'entreprise agro-industrielle. « Nous sommes très contentes. Nous encourageons les mamans qui ne savent pas lire et écrire qu'il n'est jamais tard. Qu'elles ne tiennent pas compte de leur âge, mais qu'elles s'engagent à découvrir la magie qui se trouve dans le déchiffrage des lettres », a-t-elle lancé.

Pour cette veuve, mère de six enfants et vendeuse de légumes, il s'agit d'une seconde chance, d'une revanche sur l'histoire, car elle devait sans cesse solliciter leurs enfants pour les calculs du commerce. Tout comme elle, Toto Ahou Madeleine, 53 ans, couturière qui a débuté l'alphabétisation à 48 ans, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle compte décrocher plus tard son Brevet d'études du premier cycle (Bepc) et même le baccalauréat.

Mame Pane Sakho, représentant le directeur général de la société à la cérémonie, a salué « l'incroyable parcours de cinq femmes qui prouvent qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, croire en soi et réaliser ses rêves ». Selon elle, en Côte d'Ivoire, l'analphabétisme touche deux femmes sur trois. « Parmi les 24 000 "Mamies Maggi" avec lesquelles nous travaillons, 85 % n'ont jamais eu accès à l'éducation formelle », a déploré Mme Sakho.

La marraine de la cérémonie, Florence Koné, ancienne responsable commerciale de Maggi, a rendu un hommage à ces femmes qu'elle a décrit comme « des modèles de courage, de résilience et de dignité ».

Au-delà du diplôme, ces femmes gagnent en meilleure estime de soi, en autonomie et une meilleure gestion de leurs activités commerciales. Depuis huit ans, ce programme offre à plus de 2 500 femmes un apprentissage structuré, avec un smartphone équipé d'une application mobile illustrée et ludique pour continuer l'apprentissage en tout lieu.