Afrique Centrale: Accord de paix RDC-Rwanda - Des réactions contrastées dans la classe politique congolaise

5 Décembre 2025
Radio France Internationale
Par Paulina Zidi

Les présidents Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, et Paul Kagame du Rwanda ont signé jeudi 4 décembre l'accord de paix à Washington, sous la médiation du président américain Donald Trump, et en présence de plusieurs personnalités, notamment des chefs d'État africains. Cette signature est largement commentée par la classe politique congolaise.

« C'est un désaccord » de Washington estime la formation de Martin Fayulu. Prince Epenge, le porte-parole de la coalition Lamuka, qui demandait avant la signature que cette dernière soit conditionnée au retrait des troupes rwandaises, pointe le fait qu'il n'y a aucune sanction prévue. « La partie qui ne le respecterait pas n'aurait donc rien à craindre », prévient-il.

Plus mesuré, Christian Mwando, chef de file de l'opposition au Parlement, et cadre du parti de Moïse Katumbi, demande que cet accord soit complété par un dialogue national inclusif.

« Des mécanismes pour la paix existent déjà »

Du côté des proches de l'ancien président Joseph Kabila, l'ancienne ministre Marie-Ange Mushebekwa veut y voir du positif : « Si toutes les parties sont vraiment sincères, je ne peux que me réjouir de ce pas difficile, mais courageux ». Elle demande désormais l'implication de la classe politique, de la société civile et des confessions religieuses. Pour le secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD), Ferdinand Kambere ce n'est en revanche qu'une distraction de plus alors que « des mécanismes pour la paix existent déjà ».

Du côté de l'Union sacrée, la grande coalition autour du président Félix Tshisekedi, on salue sans surprise ces accords de Washington. Vital Kamerhe veut y voir « un tournant décisif qui apporte l'espoir ». Le président de l'Assemblé nationale, Aimé Boji, évoque pour sa part une démarche salutaire pour le pays.

